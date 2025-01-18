Istri Sandy Permana Ungkap Borok Keluarga Nanang Gimbal: Seharusnya Saya yang Dendam

BEKASI - Ade Andriani, istri mendiang Sandy Permana, masih dirundung duka mendalam atas kepergian suaminya yang menjadi korban pembunuhan oleh tetangganya sendiri, Nanang Irawan alias Nanang Gimbal, pada 12 Januari 2025 lalu.

Ade mengaku tidak pernah menyangka Nanang tega menghabisi nyawa Sandy hanya karena dendam lama. Lebih ironis lagi, Ade mengungkapkan bahwa justru keluarganya yang selama ini menjadi sasaran hinaan dari Nanang dan istrinya, Yulianti.

"Kalau dipikir-pikir, yang harusnya merasa sakit hati itu justru saya dan keluarga. Karena selama ini, saya dan suami sering dihina," ujar Ade Andriani saat diwawancarai Okezone.com, Sabtu (18/1/2025).