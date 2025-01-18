Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Istri Sandy Permana Ungkap Borok Keluarga Nanang Gimbal: Seharusnya Saya yang Dendam

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |12:27 WIB
Istri Sandy Permana Ungkap Borok Keluarga Nanang Gimbal: Seharusnya Saya yang Dendam
Istri Sandy Permana Ungkap Borok Keluarga Nanang Gimbal: Seharusnya Saya yang Dendam (Foto: IG Sandy)
A
A
A

BEKASI - Ade Andriani, istri mendiang Sandy Permana, masih dirundung duka mendalam atas kepergian suaminya yang menjadi korban pembunuhan oleh tetangganya sendiri, Nanang Irawan alias Nanang Gimbal, pada 12 Januari 2025 lalu.

Ade mengaku tidak pernah menyangka Nanang tega menghabisi nyawa Sandy hanya karena dendam lama. Lebih ironis lagi, Ade mengungkapkan bahwa justru keluarganya yang selama ini menjadi sasaran hinaan dari Nanang dan istrinya, Yulianti.

"Kalau dipikir-pikir, yang harusnya merasa sakit hati itu justru saya dan keluarga. Karena selama ini, saya dan suami sering dihina," ujar Ade Andriani saat diwawancarai Okezone.com, Sabtu (18/1/2025).

Istri Sandy Permana Ungkap Borok Keluarga Nanang Gimbal: Seharusnya Saya yang Dendam
Istri Sandy Permana Ungkap Borok Keluarga Nanang Gimbal: Seharusnya Saya yang Dendam

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/33/3105718/sandy_permana-jMpZ_large.jpg
Istri Aktor Sandy Permana Tuntut Hukuman Mati untuk Nanang Gimbal: 15 Tahun Tidak Cukup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/33/3105716/sandy_permana-BHef_large.jpg
Anak Sandy Permana Alami Trauma Berat, Ade Andriani: Mereka Kenal Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/33/3105713/sandy_permana-z4lS_large.jpg
Ade Andriani Bantah Isu Istri Nanang Gimbal Menjodohkannya dengan Sandy Permana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/33/3105685/sandy_permana-5EAf_large.jpg
Sandy Permana Sudah Minta Maaf ke Nanang Gimbal Usai Tebang Pohon Tanpa Izin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/33/3105586/sandy_permana-EPYk_large.jpg
Istri Bantah Tuduhan Sandy Permana Meludah Sebelum Dibunuh: Itu Keterangan Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/16/33/3105082/nanang_gimbal-UDQA_large.jpg
Tersangka Penusukan Sandy Permana Adalah Mantan Kru Film
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement