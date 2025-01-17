Kabar Duka, Sutradara Legendaris David Lynch Meninggal Dunia

LOS ANGELES - David Lynch, penulis sekaligus sutradara legendaris Hollywood telah meninggal dunia di usia 78 tahun. Kabar duka ini diumumkan melalui halaman Facebook resminya:

"Dengan penuh penyesalan, kami, keluarganya, mengumumkan kepergian David Lynch, seorang seniman yang luar biasa. Kami menghargai privasi pada saat seperti ini. Dunia kini kehilangan sesuatu yang besar tanpa kehadirannya. Namun seperti yang biasa ia katakan, ‘Fokuslah pada donatnya, bukan lubangnya.’ Hari ini adalah hari yang indah dengan sinar matahari emas dan langit biru yang cerah." tulis perwakilan keluarga David Lynch seperti dilansir Hollywood Reporter.

David Keith Lynch (20 Januari 1946 – 15 Januari 2025) adalah seorang pembuat film, seniman visual, musisi, dan aktor asal Amerika Serikat. Ia dikenal luas berkat film-filmnya yang sering kali menampilkan unsur surealis dan nuansa mimpi.

Lynch telah menerima berbagai penghargaan dan nominasi, termasuk tiga nominasi Academy Award untuk Sutradara Terbaik dan satu untuk Skenario Adaptasi Terbaik. Ia dua kali memenangkan César Award Prancis untuk Film Asing Terbaik, serta Palme d'Or di Festival Film Cannes dan penghargaan Golden Lion untuk pencapaian seumur hidup di Festival Film Venesia.