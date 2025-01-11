Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jennifer Coppen Beri Hadiah Mobil Mewah untuk Ibu Mertua, Sampaikan Pesan Haru

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |11:02 WIB
Jennifer Coppen Beri Hadiah Mobil Mewah untuk Ibu Mertua, Sampaikan Pesan Haru
Beri Hadiah Mobil Mewah untuk Ibu Mertua, Jennifer Coppen: Kamu adalah Ibuku (Foto: IG Jennifer Coppen)
JAKARTA - Jennifer Coppen dikenal dengan hubungan hangatnya bersama ibu mertuanya, Yaya. Kedekatan mereka semakin erat sejak suami Jennifer, Dali Wassink, meninggal dunia. Bersama-sama, mereka tetap tegar menjalani hidup tanpa kehadiran Dali.

Sebagai bentuk terima kasih atas kasih sayang dan dukungan Yaya, Jennifer memberikan hadiah istimewa berupa mobil mewah Mini Cooper. Mobil berwarna hijau toska tersebut dihias dengan pita besar, menjadi simbol cinta dan penghormatan Jennifer kepada ibu mertuanya.


Jennifer Coppen Beri Hadiah Mobil Mewah untuk Ibu Mertua, Sampaikan Pesan Haru

Momen haru ini diabadikan Jennifer melalui akun Instagram-nya, @jennifercoppenreal20. Dalam unggahan tersebut, wanita berusia 24 tahun ini menyampaikan pesan menyentuh kepada Yaya.

"Yaya, makasih ya sudah ada di hidupku. Walaupun aku kehilangan suamiku, aku masih bersyukur diberi pengganti ibuku seperti kamu," tulis Jennifer pada Jumat (9/1/2025).

Unggahan itu menampilkan Yaya yang terlihat bahagia berpose di depan mobil hadiah dari sang menantu. Jennifer juga membagikan momen ketika Yaya bersama cucunya, Kamari Sky Wassink, menaiki mobil tersebut. Senyum dan tawa bahagia terpancar dari wajah Yaya, menunjukkan betapa istimewanya hadiah itu.

Jennifer mengungkapkan bahwa Yaya bukan hanya sekadar ibu mertua, tetapi juga pengganti sosok ibunda yang telah tiada. Yaya dengan tulus menerima Jennifer dan putrinya, Kamari, serta memberikan cinta yang begitu besar.

"Makasih sudah sangat tulus menyayangi aku dan Kamari, sudah menerima kita dari awal. Makasih sudah mengizinkan anakmu, Dali, untuk bersamaku dan mempercayainya kepadaku walaupun waktu kita sangat singkat," tulis Jennifer.

Jennifer juga merenungkan kepergian Dali sebagai pelajaran berharga tentang pentingnya waktu.

"Kepergian Dali mengajarkan aku betapa berharganya waktu di dunia ini. Kamu adalah ibuku, bukan hanya ibu mertua, dan aku akan mencintaimu selamanya," tambahnya.

 

