JAKARTA - Lala Syiffa siap unjuk kebolehan di babak Live Showcase Indonesian Idol Season XIII yang digelar pada Senin (6/1/2025). Kontestan asal Bandung, Jawa Barat yang lolos di Top 23 ini tak sabar untuk mempersembahkan penampilan terbaiknya dengan lagu andalan pilihan hati.



Perempuan bernama asli Syifa Nur Syahla ini mencuri perhatian publik sejak audisi. Selain suaranya yang memukau, Lala Syifa menjadi sorotan karena paras cantiknya yang disebut-sebut mirip dengan aktris ternama, Dian Sastro.

Lala Syiffa memiliki cerita unik sebelum melangkah ke panggung Indonesian Idol. Tak banyak yang tahu, kelahiran Bandung, 13 Juli 2001 ini adalah seorang penyanyi cover lagu-lagu Melayu yang berhasil menarik perhatian jutaan penonton di berbagai platform.

Dedikasinya dalam mengasah bakat terus membawa Lala Syiffa ke arah yang lebih besar. Berkat dukungan penuh dari teman-teman, para pengikutnya dan keluarga, Lala akhirnya memberanikan diri untuk mengikuti Indonesian Idol Season XIII ini.

Pendidikan

Lala Syiffa saat ini tengah menjalani pendidikan di Universitas Terbuka, Bandung, dengan sistem pembelajaran daring. Meski memiliki jadwal yang padat, wanita berusia 23 tahun ini tetap konsisten menekuni studinya dan menjadikan pendidikan sebagai prioritas.

Keseriusan Lala terhadap pendidikan sudah terlihat sejak usia muda. Bahkan saat masih di bangku SMP, dia memanfaatkan salah satu mata pelajaran di sekolah untuk mengasah kemampuan vokalnya.

Lala Syiffa kontestan Indonesian Idol Season XIII jago nyanyi lagu Melayu. (Foto: Aldhi Chandra)

Musisi Inspirasi

Meski dikenal sering membawakan lagu-lagu Melayu saat meng-cover di YouTube, Lala Syiffa juga memiliki karakter vokal dengan sentuhan musik pop yang khas. Salah satu musisi yang dia idolakan adalah Mahalini.

Bagi Lala, Mahalini memiliki karakter unik, terutama dalam membawakan lagu-lagu mellow yang menyentuh hati. Selain itu, Lala juga mengagumi Raisa, yang dianggapnya sebagai penyanyi dengan ciri khas vokal dan penuh inspirasi. Kedua musisi ini menjadi panutan Lala dalam bermusik dan terus mengembangkan kemampuannya di dunia tarik suara.

Hobi

Lala Syiffa telah mencintai dunia bernyanyi sejak kecil. Bahkan saat masih bersekolah, dia sering mengikuti berbagai lomba sebagai ajang untuk mengasah kemampuannya. Meski belajar secara otodidak, vokal Lala berkembang dengan sangat baik, menghasilkan suara yang matang dan berkarakter. Tak heran, penampilannya mampu bersaing dengan kontestan lain yang tak kalah berbakat di Indonesian Idol Season XIII.

Motto

Jalani hidup dengan ikhlas dan sabar.

Sosial Media

Instagram: @syiffasyahla

TikTok: syiffasyahla

YouTube: Syiffa Syahla