Rian Zaga
Finalis Indonesia Idol ke 13
JAKARTA - Rian Zaga, pria berbakat asal Cianjur yang lahir pada 26 Mei, berhasil melangkah ke babak Top 23 dalam ajang Indonesian Idol Season XIII. Dengan suara khas dan penampilan memukau, Rian kini siap bertarung di panggung Live Showcase Indonesian Idol Season XIII. Dia pun berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mencapai posisi puncak.

Berbekal semangat dan dukungan dari para penggemar, Rian memasang target tinggi ingin merebut gelar juara atau setidaknya memastikan dirinya masuk dalam jajaran Top 5 terbaik. Perjalanan ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga dedikasi untuk memberikan yang terbaik bagi para penikmat musik Indonesia.

Sejak kecil, Rian Zaga tumbuh dengan iringan suara merdu Celine Dion yang rutin diputar oleh sang ibu. Kebiasaan sederhana ini menumbuhkan kecintaannya pada musik dan menjadi fondasi mimpi besar yang kini dia kejar.

Rian Zaga bercita-cita menjadi seorang musisi paket lengkap. Bukan hanya memiliki vokal yang memukau, tetapi juga mampu menghadirkan penampilan yang memikat di atas panggung. Dengan dedikasi dan kerja keras, dia bertekad menjadikan setiap penampilannya sebagai pengalaman tak terlupakan bagi para penonton.

Rian Zaga terinspirasi Celine Dion dan bidik gelar juara. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone.com)
Rian Zaga terinspirasi Celine Dion dan bidik gelar juara. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone.com)

Pendidikan

Di balik bakat bermusiknya yang memukau, Rian Zaga juga dikenal sebagai mahasiswa berprestasi. Saat ini, dia tengah menempuh semester 3 di Universitas Sanggabuana YPKP, Bandung, mengambil jurusan Sistem Informasi melalui jalur beasiswa.

Perjalanan akademik Rian tidak selalu mulus. Setelah lulus SMA, dia sempat berniat langsung bekerja. Namun, peluang beasiswa yang diraihnya menjadi titik balik yang mendorongnya untuk melanjutkan pendidikan. Kini, Rian membuktikan bahwa semangat belajar dan kecintaan pada musik dapat berjalan seiring, membawa dirinya lebih dekat pada impian besar.

 

Musisi Inspirasi

Rian Zaga begitu mengagumi musisi-musisi Tanah Air yang memiliki suara unik, seperti Afgan dan Ziva Magnolya. Dia terpesona dengan karakter suara Afgan yang terdengar dalam dan lembut, serta teknik riff & runs Ziva yang begitu ikonik.

Dari keduanya, Rian belajar pentingnya memiliki identitas vokal yang kuat. Inspirasi ini mendorongnya untuk terus mengasah kemampuan dan menciptakan ciri khas sendiri dalam bernyanyi, menjadikannya sosok yang istimewa di industri musik Indonesia.

Bagi Rian Zaga, musik bukan sekadar seni yang enak didengar, tetapi juga medium untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati. Dia bercita-cita menjadi musisi yang mampu menjadikan setiap lagu lebih dari sekadar melodinamun juga sarat makna bagi pendengarnya.

Di panggung Indonesian Idol, Rian bertekad membuktikan kepada para juri, terutama Judika, bahwa dia memiliki potensi untuk terus melangkah jauh. Dengan kerja keras dan dedikasi, Rian optimistis mampu melewati setiap babak dan mencuri hati penonton serta juri dengan performanya.

Rian Zaga terinspirasi Celine Dion dan bidik gelar juara. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone.com)
Rian Zaga terinspirasi Celine Dion dan bidik gelar juara. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone.com)

Hobi

Di sela kesibukannya, Rian Zaga senang mengisi waktu luang dengan berburu kuliner, mencicipi berbagai jenis makanan khas dari berbagai daerah. Hobi ini tidak hanya memberinya pengalaman baru, tetapi juga membantunya menemukan the China sebagai minuman favorit yang menjadi bagian dari rutinitasnya sebelum bernyanyi.

Motto

Tetap semangat dan berusaha. Hasil dari setiap usaha tidak pernah ada yang tahu. Pasti akan ada keberhasilan bagi mereka yang terus berjuang.

Sosial Media

Instagram: @adrian_zhaga
TikTok: rian.zaga
Facebook: Adrian Zhaga

