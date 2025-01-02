Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Makin Sering Kritik Pemerintah di Media Sosial, Fedi Nuril: Saya Sudah Marah

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |10:01 WIB
Makin Sering Kritik Pemerintah di Media Sosial, Fedi Nuril: Saya Sudah Marah
Fedi Nuril. (Foto: IG)
A
A
A

JAKARTA - Fedi Nuril membeberkan alasannya makin sering mengkritik pemerintah lewat media sosial. Dikenal sebagai aktor papan atas dan musisi ternama, banyak yang kaget melihat sikap Fedi belakangan ini.

Dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, gitaris band Garasi itu mengaku sejatinya sudah lama memiliki kekhawatiran terhadap dunia politik di Indonesia. Terbaru, ia tengah menyuarakan kritikannya terhadap kenaikan PNN menjadi 12 persen melalui X.

"Khawatir terhadap dunia politik sebenarnya udah lama ya, tetap update, tapi pasif. Dan sampai akhirnya di satu titik yang sudah bukan resah lagi tapi udah marah sih," kata Fedi Nuril dikutip Kamis (2/1/2024).

Di sisi lain, Fedi juga mengaku masih berhati-hati dalam menyampaikan kritiknya. Dia harus mengolah emosinya dahulu agar pesan yang disampaikannya terukur.

"Jadi saat itu marahnya lebih besar dari takut, rasa khawatirnya masih ada, tapi udah marah banget, akhirnya bersuara. Tapi yang gue pastikan waktu gue bersuara itu, marahnya juga udah diturunin, supaya nggak salah ngomong, nggak asal ngomong, tetap punya data, jadi kena sasaran gitu apa yang udah mau di omong," jelas dia.

Pria 42 tahun itu kemudian merasa kritikannya tak mempengaruhi pekerjaannya di industri hiburan. Fedi justru merasa heran jika hal itu benar-benar terjadi.

"Tapi saat itu gue yakin nggak berpengaruh karena ini kan pendapat politik ya, kalau kita lihat teman-teman kita di industri, yang benar-benar sudah kesandung kasus hukum, ya mungkin sampai di tahan, ya tapi begitu keluar ya bisa bekerja lagi.

"Nah itu kan pendapat politik, kalau sampai benar-benar mempengaruhi pekerjaan, oke kita diskusi aja dulu apakah salah yang gue omongin, itu satu, dan gue memastikan ketika gue bersuara argumennya kuat, nggak asal ngomong," pungkasnya.

(qlh)

