Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Lucu Saat David Beckham Minta Victoria Adams Buang Sampah: Kau Bukan JLo

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |16:30 WIB
Momen Lucu Saat David Beckham Minta Victoria Adams Buang Sampah: Kau Bukan JLo
Reaksi lucu Victoria Adams saat diminta David Beckham buang sampah, langsung bandingkan dirinya dengan Jennifer Lopez. (Foto: Instagram/@davidbeckham)
A
A
A

LOS ANGELES - David Beckham kerap membagikan kesehariannya dengan keluarga lewat Instagram. Terbaru, dia mengunggah momen lucu saat meminta sang istri, Victoria Adams, untuk membuang sampah dari dapur mereka.

Dalam video yang diunggahnya pada 26 Desember 2024, personel Spice Girls tersebut tampak mengenakan shower robe berwarna putih. Dia menguncir rambutnya dan tampil tanpa make-up

Victoria kemudian mengeluarkan tempat sampah yang sudah penuh dari sebuah lemari. “Aku yakin, Jennifer Lopez enggak pernah buang sampah,” ujarnya sambil menarik kantong sampah dari keranjangnya. 

Omelan sang istri kemudian ditanggapi santai oleh David Beckham. “Ya tapi kan kau bukan Jennifer Lopez,” katanya yang kembali ditanggapi Victoria dengan, “Iya tahu. Tapi Jennifer Lopez enggak pernah buang sampah kan?”

Pertanyaan Victoria Adams itu kembali dijawab David dengan, “Tidak (JLo tidak pernah buang sampah sendiri).” Desainer 50 tahun itu kembali berkata, “Ya, aku yakin, dia tidak pernah buang sampah sendiri.”

Victoria Adams
Victoria Adams

Momen lucu pasangan suami istri itu kemudian diunggah ulang oleh akun @famebird di TikTok dan ramai dikomentari warganet. “Tapi kau adalah Posh Spice. Kau lebih hebat dari JLo. Dan kami mencintaimu yang buang sampah sendiri,” kata @cailin.

“Padahal Victoria ini kalau foto jarang banget senyum. Ternyata, orangnya lucu juga ya,” kata @tica93. Akun @pradys membesarkan hati Victoria dengan mengatakan, “Tapi pernikahan JLo tidak pernah bahagia. Jadi kau pemenangnya, Victoria!”

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/25/33/1982477/bagikan-tips-kecantikan-victoria-beckham-rilis-channel-youtube-p0dlaEnbDz.jpg
Bagikan Tips Kecantikan, Victoria Beckham Rilis Channel YouTube
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/03/205/1854132/victoria-beckham-isyaratkan-reuni-spice-girls-segera-terwujud-M2lKjZyQH6.jpg
Victoria Beckham Isyaratkan Reuni Spice Girls Segera Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/15/33/1795846/rasa-syukur-kunci-hidup-bahagia-victoria-beckham-RvxzeuzHwH.jpg
Rasa Syukur, Kunci Hidup Bahagia Victoria Beckham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/08/33/1752245/victoria-beckham-akan-tuntut-perusahaan-pizza-yang-sebut-dirinya-idap-anoreksia-uacYpwiKgh.jpg
Victoria Beckham Akan Tuntut Perusahaan Pizza yang Sebut Dirinya Idap Anoreksia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/16/33/1717880/rahasia-di-balik-pernikahan-langgeng-david-dan-victoria-beckham-YpvGSofym8.jpg
Rahasia di Balik Pernikahan Langgeng David dan Victoria Beckham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/629/3191329//brooklyn_beckham-TKQ7_large.jpg
Waduh! Anak David Beckham Blokir Instagram Seluruh Keluarga, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement