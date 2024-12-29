Momen Lucu Saat David Beckham Minta Victoria Adams Buang Sampah: Kau Bukan JLo

Reaksi lucu Victoria Adams saat diminta David Beckham buang sampah, langsung bandingkan dirinya dengan Jennifer Lopez. (Foto: Instagram/@davidbeckham)

LOS ANGELES - David Beckham kerap membagikan kesehariannya dengan keluarga lewat Instagram. Terbaru, dia mengunggah momen lucu saat meminta sang istri, Victoria Adams, untuk membuang sampah dari dapur mereka.

Dalam video yang diunggahnya pada 26 Desember 2024, personel Spice Girls tersebut tampak mengenakan shower robe berwarna putih. Dia menguncir rambutnya dan tampil tanpa make-up.

Victoria kemudian mengeluarkan tempat sampah yang sudah penuh dari sebuah lemari. “Aku yakin, Jennifer Lopez enggak pernah buang sampah,” ujarnya sambil menarik kantong sampah dari keranjangnya.

Omelan sang istri kemudian ditanggapi santai oleh David Beckham. “Ya tapi kan kau bukan Jennifer Lopez,” katanya yang kembali ditanggapi Victoria dengan, “Iya tahu. Tapi Jennifer Lopez enggak pernah buang sampah kan?”

Pertanyaan Victoria Adams itu kembali dijawab David dengan, “Tidak (JLo tidak pernah buang sampah sendiri).” Desainer 50 tahun itu kembali berkata, “Ya, aku yakin, dia tidak pernah buang sampah sendiri.”

Momen lucu pasangan suami istri itu kemudian diunggah ulang oleh akun @famebird di TikTok dan ramai dikomentari warganet. “Tapi kau adalah Posh Spice. Kau lebih hebat dari JLo. Dan kami mencintaimu yang buang sampah sendiri,” kata @cailin.

“Padahal Victoria ini kalau foto jarang banget senyum. Ternyata, orangnya lucu juga ya,” kata @tica93. Akun @pradys membesarkan hati Victoria dengan mengatakan, “Tapi pernikahan JLo tidak pernah bahagia. Jadi kau pemenangnya, Victoria!”