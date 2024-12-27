Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Jonathan Alden, Chef Tampan Tunangan Brisia Jodie

Novita Melieyana , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |12:20 WIB
Biodata dan Agama Jonathan Alden, Chef Tampan Tunangan Brisia Jodie
Biodata dan Agama Jonathan Alden. (Foto: Instagram/@jonathan.alden_)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan Agama Jonathan Alden, chef tampan tunangan Brisia Jodie. Tahun ini, sosoknya mencuri perhatian publik imbas sensasi kehidupan pribadinya. 

Dimulai dari hubungan asmaranya dengan Awkarin hingga pertunangannya dengan Brisia Jodie. Lalu siapa sebenarnya Jonathan Alden? Berikut ulasan Okezone terkait sosok sang chef.

1.Biodata dan Agama Jonathan Alden

Christopher Jonathan Alden lahir di Surabaya pada 4 Agustus 1998. Saat ini, pria yang kerap disapa Alden ini berusia 26 tahun. Dia merupakan seorang celebrity chef yang namanya melambung setelah mengikuti ajang kompetisi memasak MasterChef Indonesia Season 9 pada 2022.

Jonathan Alden
Biodata dan Agama Jonathan Alden. (Foto: Instagram/@jonathan.alden_)

Alden yang memiliki darah keturunan Tionghoa ini diketahui beragama Kristen, sebuah informasi yang mencuat setelah ia mengungkapkan tentang keyakinannya dalam beberapa kesempatan.

2.Pendidikan Jonathan Alden

Jonathan Alden menyelesaikan pendidikan menengahnya di SMA Cita Hati Christian School Surabaya, lalu melanjutkan studinya ke Universitas Ciputra Surabaya dan Singapore Hotel and Tourism Education Center (SHATEC).

Di SHATEC, Alden mendalami ilmu kuliner dan pariwisata. Kariernya sebagai koki bersinar setelah ia berhasil lolos dalam kompetisi MasterChef Indonesia. Meski tidak meraih juara, ia sukses mencuri hati penonton dengan skill dan ketampanannya.

3.Karier Jonathan Alden

Alden memulai karirenya di dunia kuliner melalui kompetisi MasterChef Indonesia pada 2022. Saat itu, ia berhasil menunjukkan keahliannya di hadapan juri-juri ternama seperti Juna, Arnold Poernomo, dan Renatta Moeloek. 

Alden sempat menjadi salah satu favorit berkat penampilannya yang menonjol, terutama saat ia memasak ayam bakar bumbu rujak yang menggugah selera. Meskipun langkahnya terhenti di babak 9 besar, popularitasnya semakin melejit setelah itu.

Jonathan Alden
Biodata dan Agama Jonathan Alden. (Foto: Instagram/@jonathan.alden_)

Setelah MasterChef, Alden tidak hanya eksis di dunia kuliner, tetapi juga melebarkan sayapnya ke dunia hiburan. Ia sering tampil sebagai bintang tamu di berbagai acara televisi seperti Pagi-Pagi Ambyar, Dream Box Indonesia, dan Brownis. 

Pada 2023, Jonathan Alden memulai karier aktingnya dengan membintangi series web berjudul Skaya and The Big Boss. Selain itu, dia  juga menjadi model video klip untuk beberapa lagu, seperti Tertawan Hati dan Bagaimana Kabarmu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177588/jule_daehoon-gVFK_large.jpg
Biodata dan Agama Julia Prastini, Selebgram Cantik yang Diduga Selingkuhi Suami Korea hingga Buka Jilbab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174950/fahmi_bo-ALKR_large.jpg
Biodata dan Agama Fahmi Bo, Aktor Lupus yang Alami Kelumpuhan Imbas Pengeroposan Tulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164898/eva_celia-2LOq_large.jpg
Biodata dan Agama Eva Celia, Putri Cantik Sophia Latjuba yang Diterpa Isu Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/33/3164383/timo_tjahjanto-o2TQ_large.jpg
Biodata dan Agama Timo Tjahjanto, Sutradara Indonesia yang Debut Hollywood Lewat Film Nobody 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3164056/rachquel_nesia-ed4z_large.jpg
Biodata dan Agama Rachquel Nesia, Aktris Cantik yang Viral karena Dilamar di Makam Sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161955/kenny_austin-tAvE_large.jpg
Biodata dan Agama Kenny Austin, Aktor Tampan Pacar Baru Amanda Manopo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement