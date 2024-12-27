Biodata dan Agama Jonathan Alden, Chef Tampan Tunangan Brisia Jodie

JAKARTA - Biodata dan Agama Jonathan Alden, chef tampan tunangan Brisia Jodie. Tahun ini, sosoknya mencuri perhatian publik imbas sensasi kehidupan pribadinya.

Dimulai dari hubungan asmaranya dengan Awkarin hingga pertunangannya dengan Brisia Jodie. Lalu siapa sebenarnya Jonathan Alden? Berikut ulasan Okezone terkait sosok sang chef.

1.Biodata dan Agama Jonathan Alden

Christopher Jonathan Alden lahir di Surabaya pada 4 Agustus 1998. Saat ini, pria yang kerap disapa Alden ini berusia 26 tahun. Dia merupakan seorang celebrity chef yang namanya melambung setelah mengikuti ajang kompetisi memasak MasterChef Indonesia Season 9 pada 2022.

Biodata dan Agama Jonathan Alden. (Foto: Instagram/@jonathan.alden_)

Alden yang memiliki darah keturunan Tionghoa ini diketahui beragama Kristen, sebuah informasi yang mencuat setelah ia mengungkapkan tentang keyakinannya dalam beberapa kesempatan.

2.Pendidikan Jonathan Alden

Jonathan Alden menyelesaikan pendidikan menengahnya di SMA Cita Hati Christian School Surabaya, lalu melanjutkan studinya ke Universitas Ciputra Surabaya dan Singapore Hotel and Tourism Education Center (SHATEC).

Di SHATEC, Alden mendalami ilmu kuliner dan pariwisata. Kariernya sebagai koki bersinar setelah ia berhasil lolos dalam kompetisi MasterChef Indonesia. Meski tidak meraih juara, ia sukses mencuri hati penonton dengan skill dan ketampanannya.

3.Karier Jonathan Alden

Alden memulai karirenya di dunia kuliner melalui kompetisi MasterChef Indonesia pada 2022. Saat itu, ia berhasil menunjukkan keahliannya di hadapan juri-juri ternama seperti Juna, Arnold Poernomo, dan Renatta Moeloek.

Alden sempat menjadi salah satu favorit berkat penampilannya yang menonjol, terutama saat ia memasak ayam bakar bumbu rujak yang menggugah selera. Meskipun langkahnya terhenti di babak 9 besar, popularitasnya semakin melejit setelah itu.

Biodata dan Agama Jonathan Alden. (Foto: Instagram/@jonathan.alden_)

Setelah MasterChef, Alden tidak hanya eksis di dunia kuliner, tetapi juga melebarkan sayapnya ke dunia hiburan. Ia sering tampil sebagai bintang tamu di berbagai acara televisi seperti Pagi-Pagi Ambyar, Dream Box Indonesia, dan Brownis.

Pada 2023, Jonathan Alden memulai karier aktingnya dengan membintangi series web berjudul Skaya and The Big Boss. Selain itu, dia juga menjadi model video klip untuk beberapa lagu, seperti Tertawan Hati dan Bagaimana Kabarmu.