JAKARTA - Prinsa Mandagie kembali menarik perhatian dengan lagu terbarunya, Coba Jadi Aku. Musisi sekaligus aktris berbakat ini berbagi cerita tentang proses rekaman, mulai dari tantangan yang dihadapi hingga harapan besar yang ia gantungkan pada lagu tersebut.

Proses rekaman lagu Coba Jadi Aku ternyata berjalan cukup mulus bagi Prinsa Mandagie. Wanita berusia 26 tahun ini mengungkapkan bahwa ia tidak menghadapi kesulitan yang berarti selama pembuatan lagu tersebut.

“Kalau untuk kesulitan yang banget sih, alhamdulillah nggak ada, karena memang lagunya juga udah bagus banget dari Clara Riva-nya,” ujarnya.

Namun, Prinsa tetap menemukan tantangan tersendiri, terutama dalam teknik menyampaikan emosi melalui cara bernyanyi.

“Paling tantangannya hanya di cara nyanyinya aja,” sambungnya.

Melalui lagu terbarunya, Prinsa Mandagie menyampaikan harapan besar agar karyanya dapat menyentuh hati banyak orang. Lagu Coba Jadi Aku ditujukan bagi mereka yang sering merasa tidak dimengerti atau terus dituntut untuk selalu terlihat kuat.

“Aku berharap Coba Jadi Aku ini bisa mewakili perasaan orang-orang yang ngerasa nggak pernah ada yang ngertiin dirinya, yang selalu menuntut kita untuk jadi orang yang kuat. Padahal pasti ada momen 'Coba jadi aku'-nya,” jelas Prinsa.

Lebih dari itu, ia juga ingin lagunya menjadi teman setia bagi para pendengar, kapanpun dan dimanapun mereka berada.

“Yang pasti, aku ingin lagu ini bisa nemenin teman-teman dimanapun, kapanpun, dan sampai kapanpun,” lanjutnya.

Dengan pesan emosional yang kuat, Coba Jadi Aku diharapkan mampu menjadi pengingat bahwa setiap orang berhak dimengerti dan didengarkan.

Tahun 2024 pun menjadi momen spesial bagi Prinsa Mandagie, yang berhasil melakukan comeback ke dunia musik dengan merilis karya-karya terbarunya. Ia menyebutkan bahwa kesempatan untuk kembali berkarya menjadi salah satu momen terbaiknya di tahun ini.

“Best moment, bisa comeback dengan merilis karya lagi dan meramu karya-karya buat next-nya,” ungkap Prinsa dengan antusias.

Momen ini tidak hanya menjadi titik penting dalam perjalanan karirnya, tetapi juga menunjukkan semangat Prinsa untuk terus berinovasi dalam menciptakan musik yang bermakna bagi para penggemarnya.

Dengan energi positif yang ia bawa, Prinsa menjanjikan lebih banyak karya menarik yang akan hadir di masa mendatang.

Di tanya perihal harapan di tahun 2025, Prinsa mengungkapkan bahwa prioritas utamanya adalah diberikan kesehatan agar dapat terus berkarya baik di dunia musik maupun akting.

"Harapannya yang pertama, dikasih kesehatan biar bisa tetap berkarya di musik maupun dunia akting," kata Prinsa.