Mami Eda Klaim Vadel Badjideh Tak Pernah Bertemu Putri Nikita Mirzani di Inggris. (Foto: Instagram/Vadel Badjideh)

JAKARTA - Juliana Fernandes alias Mami Eda memberikan kesaksiannya kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan pelecehan dan aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani terhadap Vadel Badjideh.

Mami Eda memberikan kesaksiannya lewat zoom pada Senin, 23 Desember 2024. Rahmad Riadi, kuasa hukum Vadel mengatakan, Mami Eda menjalani pemeriksaan selama 3 jam.

“Alasan memilih Eda untuk bersaksi, karena LM pernah tinggal bersama dia kan di London, sepanjang Juli-September 2023,” ujar Rahmad kepada awak media di Polres Metro Jakarta Selatan, pada 23 Desember 2024.

Rahmad Riadi menjelaskan, tindak pidana yang dituduhkan kepada Vadel Badjideh terjadi pada Januari hingga September 2023. Sedangkan sepanjang itu, mereka tidak pernah bertemu tatap muka.

“Jadi mereka itu hanya melalui video call. Jelas tidak ada persetubuhan apalagi aborsi,” tutur sang kuasa hukum menambahkan.