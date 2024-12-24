Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Video Klip Kucing Sakti, Single Kedua Prigel Pangayu Dibanjiri Penonton

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |10:08 WIB
Video Klip Kucing Sakti, Single Kedua Prigel Pangayu Dibanjiri Penonton
Prigel Pangayu Anjarwening, penyanyi campursari yang kian popular, dengan penuh percaya diri merilis single kedua, “Kucing Sakti”. (Foto: Dok Istimewa)
A
A
A

Okezone - Menutup akhir 2024, Prigel Pangayu Anjarwening, penyanyi campursari yang kian popular, dengan penuh percaya diri merilis single kedua, “Kucing Sakti”. Sudah bisa ditebak, tembang bernuansa Jawa ini mendapat antusias dari para pencinta musik Tanah Air. Belum genap tiga hari, video yang dibagikan melalui akun YouTube Prigel Pangayuan Official langsung dibanjiri penonton dan telah ditonton lebih dari dua ribu kali. 

Di balik arransmen musik yang kental dengan genre dangdut  yang easy listening, lirik lagu “Kucing Sakti” memiliki pesan moral bagi kaum kaum perempuan khususnya, untuk selalu berhati hati karena ini zaman makin banyak “kucing sakti” alias pria “berhidung belang”. 

Tidak hanya itu, pesan yang terkandung dalam dalam lirik lagu yang ditulis oleh musisi  Memed MJ ini juga bisa ditujukan kepada semua orang. Pesannya, harus selalu waspada terhadap siapapun, terutama kepada orang yang baru dikenal walaupun sesama jenis. Kewaspadaan yang dimaksud, bukan saja ke perihal seksual lho, tapi juga ke masalah krusial lainnya. 

Lirik Kucing Sakti 

Disawang pancen nyenengne

Disawang pancen nggemesne

akeh sing kedanan karo kowe

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/11/3192790//ilustrasi_pembayaran_dengan_kartu_kredit-Jft3_large.jpeg
Apply Kartu Kredit Bank Mega, Dapatkan Cashback Rp250 Ribu di 15 Merchant Pilihan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/16/3192716//ilustrasi_bermain_game-H2Ew_large.jpeg
Hal yang Dipertimbangkan saat Anda Ingin Membeli Akun FF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192665//injourney_airports_buka_posko_terpadu_melayani_sepenuh_hati-DdzF_large.jpeg
InJourney Airports Buka Posko Melayani Sepenuh Hati, Siap Beri Bantuan di Bandara saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192657//pgn_saka_optimalkan_kinerja_operasi_2025-N8PT_large.jpeg
PGN SAKA Optimalkan Kinerja Operasi 2025, Seimbangkan Target Bisnis dan Keberlanjutan Usaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192596//nusantara_regas_isda_2025-tSqi_large.jpeg
Nusantara Regas Raih Dua Penghargaan Gold di Indonesian SDGs Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192588//dirut_pt_nusantara_regas_pimpin_mwt_di_orf_muara_karang-fGs3_large.jpeg
Nusantara Regas Perkuat Pengawasan Distribusi Gas Selama Nataru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement