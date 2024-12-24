Video Klip Kucing Sakti, Single Kedua Prigel Pangayu Dibanjiri Penonton

Okezone - Menutup akhir 2024, Prigel Pangayu Anjarwening, penyanyi campursari yang kian popular, dengan penuh percaya diri merilis single kedua, “Kucing Sakti”. Sudah bisa ditebak, tembang bernuansa Jawa ini mendapat antusias dari para pencinta musik Tanah Air. Belum genap tiga hari, video yang dibagikan melalui akun YouTube Prigel Pangayuan Official langsung dibanjiri penonton dan telah ditonton lebih dari dua ribu kali.

Di balik arransmen musik yang kental dengan genre dangdut yang easy listening, lirik lagu “Kucing Sakti” memiliki pesan moral bagi kaum kaum perempuan khususnya, untuk selalu berhati hati karena ini zaman makin banyak “kucing sakti” alias pria “berhidung belang”.

Tidak hanya itu, pesan yang terkandung dalam dalam lirik lagu yang ditulis oleh musisi Memed MJ ini juga bisa ditujukan kepada semua orang. Pesannya, harus selalu waspada terhadap siapapun, terutama kepada orang yang baru dikenal walaupun sesama jenis. Kewaspadaan yang dimaksud, bukan saja ke perihal seksual lho, tapi juga ke masalah krusial lainnya.

Lirik Kucing Sakti

Disawang pancen nyenengne

Disawang pancen nggemesne

akeh sing kedanan karo kowe