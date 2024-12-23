Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Amanda Zahra, Janda Cantik yang Pamer Kemesraan dengan Pacar Baru

Brigitta Putri , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |19:44 WIB
Biodata dan Agama Amanda Zahra, Janda Cantik yang Pamer Kemesraan dengan Pacar Baru
Biodata dan Agama Amanda Zahra, Janda Cantik yang Pamer Kemesraan dengan Pacar Baru (Foto: IG Amanda)
JAKARTA – Selebgram cantik Amanda Zahra kini jadi sorotan usai pamer kemesraan dengan seorang pria yang diduga merupakan pacar barunya di akun Instagram miliknya pada Jumat (20/12/2024).

Hal tersebut tentu membuat para penggemarnya terkejut sekaligus senang. Sebelumnya, Amanda Zahra memang pernah menjadi korban kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh mantan suaminya, Guiddo Ilyasa Purba.

Biodata dan Agama Amanda Zahra, Janda Cantik yang Pamer Kemesraan dengan Pacar Baru
Biodata dan Agama Amanda Zahra, Janda Cantik yang Pamer Kemesraan dengan Pacar Baru

Meski sudah terang-terangan posting kemesraan, Amanda masih belum memberikan jawaban pasti terkait hubungannya dengan pria misterius tersebut. Viral, postingan tersebut kini dibanjiri oleh komentar warganet yang mendoakan kebahagiaan Amanda dengan pacar barunya tersebut.

Amanda Zahra sendiri merupakan seorang selebgram yang terkenal akan kecantikannya. Penasaran dengan kehidupan pribadinya? Berikut biodata dan agama Amanda Zahra.

Biodata dan Agama Amanda Zahra

Amanda Zahra merupakan seorang selebriti media sosial sekaligus influencer yang lahir pada 8 Mei 1996. Ibu Amanda bernama Vera Noor Baaman. Amanda Zahra memiliki darah Sunda dan menganut agama Islam. Amanda lahir dari keluarga yang cukup berada secara ekonomi.

Amanda sempat mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada mengambil jurusan Kedokteran. Ia berhasil lulus di tahun 2018. Pada November 2020, Amanda Zahra menikah dengan Guiddo Ilyasa Purba, yang juga merupakan lulusan Kedokteran UGM.

Pada tahun 2021, Amanda dan Guiddo dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama baby Lei. Akan tetapi, kebahagian mereka tidak berlangsung lama. Pada Juni 2022, isu perselingkuhan Guiddo Ilyasa mulai terungkap dan viral di platform media sosial X.

Amanda Zahra membongkar perselingkuhan mantan suaminya, Guiddo, dengan seorang aktris yang diduga merupakan Arawinda Kirana, aktris pemain film Yuni, di platform media sosial X. Amanda menjelaskan bahwa mantan suaminya pernah membawa pelakor tersebut ke rumahnya saat dirinya tinggal di rumah orang tua usai melahirkan.

 

Halaman:
1 2
