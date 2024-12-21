Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Rony dan Paul Cari Bakat Baru di Pemanasan Audisi Indonesian Idol Season XIII

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |16:10 WIB
Rony dan Paul Cari Bakat Baru di Pemanasan Audisi Indonesian Idol Season XIII
Idol Banget: Rony dan Paul Cari Bakat Baru di Pemanasan Audisi Indonesian Idol Season XIII. (Foto: RCTI+)
JAKARTA - Rony Parulian dan Nyoman Paul mencari talenta berbakat di Pemanasan Audisi Indonesian Idol Season XIII. Kali ini, mereka akan bagi-bagi Blue Ticket untuk peserta audisi berbakat di Kota Semarang.

Sebelum melakukan audisi, Rony dan Paul menyapa penggemar mereka dengan memberikan penampilan memukau di atas panggung. Mereka juga mengajak beberapa penonton untuk bermain games di atas panggung.

Setelah menghibur masyarakat Semarang, Rony dan Paul menjalankan tugasnya sebagai judges. Salah satu peserta bernama Tirta sukses mencuri perhatian Rony dan Paul ketika menyanyikan lagu Hello dari Beyonce.

Tirta memiliki suara unik yang membuat Rony dan Paul terhibur dengan penampilannya. “Saya speechless kamu membawakan lagu ini,” kata Paul. Sayang, Tirta belum mendapat Blue Ticket dari Rony dan Paul. 

Namun, Rony meminta agar Tirta tetap melakukan audisi di Jakarta agar bisa menghibur para judges. “Terima kasih sudah menghibur Bang Tirta. Aku mau melihat kamu di Jakarta,” kata Rony.

Sementara itu, program Idol Banget hadir sebagai tontonan eksklusif yang disuguhkan bagi para penonton untuk melihat lebih dekat sisi lain dari panggung Indonesian Idol. Acara ini menyuguhkan segala hal yang tak terlihat di layar utama.*

