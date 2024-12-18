Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sudah Pacaran, Nikita Mirzani Akui Belum Jatuh Cinta pada Matthew Gilbert

Novita Melieyana , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |21:10 WIB
Sudah Pacaran, Nikita Mirzani Akui Belum Jatuh Cinta pada Matthew Gilbert
Sudah Pacaran, Nikita Mirzani Akui Belum Jatuh Cinta pada Matthew Gilbert. (Foto: Denny Mirorcle Photography)
A
A
A

JAKARTA - Nikita Mirzani blakblakan mengaku, belum jatuh cinta pada sang kekasih, Matthew Gilbert. Ibu tiga anak itu tampaknya masih membutuhkan banyak waktu untuk mengenal 1st runner-up Mister Supranational 2022 tersebut.

“Gue belum jatuh cinta sih sama Matthew. Ya, cinta mah bisa tumbuh seiring berjalannya waktu ya,” tuturnya saat Ruben Onsu bertanya apa yang membuat Niki jatuh cinta pada Matthew seperti dikutip dari Rumpi, pada Rabu (18/12/2024). 

Bukan tanpa alasan Nikita Mirzani mengaku belum mencintai Matthew Gilbert. Selain perbedaan usia yang terpaut 14 tahun, mereka juga berbeda agama. Niki merupakan seorang muslim, sementara Matthew pemeluk Katolik.

Nikita Mirzani dan Matthew Gilbert
Sudah Pacaran, Nikita Mirzani Akui Belum Jatuh Cinta pada Matthew Gilbert. (Foto: Instagram/@matthewgilbertw)

Niki berharap, Matthew bisa fokus untuk mengembangkan diri dan meraih mimpinya di dunia hiburan. “Dia masih sangat muda. Raih saja mimpi-mimpinya dulu,” tutur aktris 38 tahun tersebut. 

Matthew Gilbert mengaku, sudah berpacaran dengan Nikita Mirzani sejak 15 Desember silam. “Kami pertama kali bertemu di program Tanah Air Beta. Aku suka personality dia. Ternyata, apa yang aku lihat di sosial media beda banget dengan apa yang kulihat secara langsung,” tuturnya. 

Matthew Gilbert mengaku, Niki bisa menjadi kakak yang mendengarkan curhatannya, sekaligus menjadi ibu yang selalu menasehatinya. “Nah, saat berdua dia bisa jadi pacar,” katanya sambil tersenyum.*

(SIS)

