Lagu Anugerah Terindah Andmesh Kamaleng Kembali Viral di Medsos

JAKARTA - Lagu Anugerah Terindah yang dirilis Andmesh Kamaleng pada 27 Februari 2023, kembali viral di media sosial. Salah satu track dalam album ‘Cinta dan Doa’ itu bahkan menempati peringkat dua Puncak Klasemen Spotify.

Tak hanya itu, lagu itu juga mendarat di Top 3 chart Viral 50 Indonesia Spotify. Keberhasilan itu tak lepas dari peran pengguna media sosial yang menjadikan lagu itu sebagai backsound konten-konten mereka di media sosial.

“Lagu ini seperti anthem untuk mengungkapkan cinta yang tulus untuk pasangan dan orang yang kita cintai,” ujar salah satu pengguna TikTok terkait lagu tersebut.

Popularitas yang berkelanjutan dari Anugerah Terindah menegaskan kehebatan Andmesh dalam menciptakan lagu yang everlasting dengan pesan mendalam yang selalu relevan bagi banyak orang.

Andmesh berharap, karya-karyanya bisa terus dinikmati penikmat musik. Lagu Anugerah Terindah dari Andmesh Kamaleng ini membuktikan bahwa sebuah karya tak lekang oleh waktu ketika dibuat sepenuh hati.

Lagu Anugerah Terindah bisa didengarkan di seluruh platform streaming musik digital kesayangan Anda. Sementara video musik lagu ini bisa Anda tonton di channel YouTube HITS Records.**

