Alternativa Film Awards & Festival 2024 by inDrive: Rayakan Kreativitas Filmmaker Indonesia

Okezone - Alternativa Film Awards & Festival 2024 by inDrive menjadi momen penting bagi industri kreatif Indonesia. Festival ini bukan sekadar ajang apresiasi, tetapi juga sebuah platform yang memberikan sorotan pada sineas, juri, dan karya dari Indonesia. Keberadaan para pelaku film Indonesia dalam berbagai peran, mulai dari komite seleksi hingga nominasi, menunjukkan pengaruh budaya lokal yang semakin kuat di panggung internasional.

Alternativa Film Awards & Festival 2024 atau yang lebih mudah disingkat menjadi AFAF 2024 lahir dari visi inDrive, sebuah perusahaan teknologi global yang dikenal melalui platform ride-hailing berbasis komunitas, yang memiliki misi memperkuat koneksi antar individu di berbagai belahan dunia. Komitmen inDrive terhadap pemberdayaan komunitas melampaui mobilitas, dengan menciptakan ruang bagi berbagai talenta kreatif untuk berkarya dan tampil di panggung dunia.

Pada tahun pertamanya, Alternativa sukses diselenggarakan di Kazakhstan sebagai negara tuan rumah dan berhasil menarik perhatian global dengan konsepnya yang unik yaitu sebuah festival yang memadukan seleksi karya inovatif dengan nilai-nilai keberagaman budaya dan inklusivitas dengan cara yang nomaden.

Festival ini menghadirkan program yang merangkul berbagai elemen kreatif, mulai dari workshop, diskusi panel, hingga penghargaan untuk karya film independen yang mewakili isu-isu sosial. Dengan pendekatan yang progresif, Alternativa mampu menjadi ajang bertemunya sineas dari berbagai negara, memperkuat posisi sebagai ruang dialog kreatif yang berfokus pada keberagaman dan dampak sosial.

"Kami percaya bahwa film adalah medium yang mampu menyatukan dunia melalui cerita. Alternativa mencerminkan misi inDrive untuk menghubungkan komunitas dan memberdayakan kreativitas lintas budaya, menciptakan dialog yang memperkuat harmoni global," ungkap Arsen Tomsky, CEO inDrive.

Dia menuturkan untuk mewujudkan Alternativa Film Awards & Festival 2024, dibutuhkan hampir 200 orang yang sebagian adalah penduduk lokal yang telah bekerja keras untuk mewujudkan visi besar dan luar biasa ini.

Peran inDrive sebagai pemilik dan penggerak utama tidak hanya sebatas penyelenggara, tetapi juga sebagai fasilitator dalam menghubungkan komunitas kreatif lintas negara. Komitmen ini terlihat dari upaya inDrive memberikan akses global bagi para kreator, termasuk melalui kemitraan strategis yang memberdayakan karya-karya dari negara-negara berkembang.

Tahun ini, Alternativa membawa sorotan yang lebih besar kepada kawasan Asia Tenggara dengan Indonesia tuan rumahnya, dengan sineas, juri, dan karya-karyanya yang mencerminkan kekayaan budaya sekaligus potensi besar untuk bersaing di panggung global. Keikutsertaan Indonesia dalam festival ini menjadi bukti pengaruh budaya lokal yang semakin kuat di ranah internasional.