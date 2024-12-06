Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Daftar Pemenang Spotify Wrapped Live Indonesia 2024, Bernadya Raih 4 Piala

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |05:33 WIB
Daftar Pemenang Spotify Wrapped Live Indonesia 2024, Bernadya Raih 4 Piala
Daftar Pemenang Spotify Wrapped Live Indonesia 2024, Bernadya Raih 4 Piala. (Foto: Instagram/Bernadya)
A
A
A

JAKARTA - Spotify Wrapped Live Indonesia 2024 telah digelar di RCTI, pada Kamis (5/12/2024) malam. Ajang bergengsi tersebut, mengumumkan deretan chart teratas di Spotify selama setahun. 

Dari seluruh kategori, Bernadya berhasil membawa pulang piala terbanyak. Dia meraih empat penghargaan: Indonesia Top Female Artist of 2024,  Indonesia Top Song of The Year 2024, Indonesia Top Album of 2024, dan Indonesia Top Artist of The Year 2024.

Berikut daftar pemenang Spotify Wrapped Live Indonesia 2024:

Indonesia Top Female Artist of 2024: Bernadya

Indonesia Top Male Artist of 2024: Tulus

Indonesia Top Group of 2024: Juicy Luicy

Telusuri berita celebrity lainnya
