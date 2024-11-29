Biodata dan Agama Erika Carlina, Si Manis yang Punya Julukan Queen of Party

JAKARTA - Erika Carlina merupakan selebgram Indonesia yang kerap dijuluki Queen of Party. Sering terlihat bersama dengan selebgram-selebgram lainnya, seperti Fuji dan Rachel Vennya, membuat Erika Carlina banyak dikenal oleh masyarakat.

Wanita berkulit sawo matang tersebut kerap membagikan kedekatannya dengan sejumlah selebgram dan selebriti Indonesia lain di media sosial pribadinya. Pada awal November lalu, Erika diketahui memberikan seekor kucing Sphynx untuk Fuji sebagai hadiah ulang tahun. Hal tersebut kemudian menarik banyak perhatian dan respon dari warganet.

Kini, Erika tidak hanya dikenal sebagai seorang selebgram, tetapi juga seorang aktris. Bakat aktingnya memukau membuatnya dibanjiri tawaran bermain film dan serial. Sejalan dengan kariernya yang meroket, banyak orang yang penasaran dengan latar belakang Erika Carlina. Berikut biodata dan agama Erika Carlina.

Erika Carlina Batlawa Soekri atau yang akrab dipanggil Erika Carlina lahir pada 10 Agustus 1993 di Cilacap, Jawa Tengah. Erika lahir dari keluarga yang berbeda latar belakang, yaitu campuran China-Palembang.

Ayahnya bernama Yoshua Batlawa Soekri dan ibunya bernama Adhe Yoshua Batlawa. Erika juga mempunyai seorang kakak laki-laki bernama Altana Oashada. Selain berbeda latar belakang, orang tua Erika juga berbeda agama. Ayahnya menganut agama Katolik, sedangkan ibunya beragama Islam. Erika diketahui menganut agama Katolik.

Lahir dari keluarga yang berbeda agama, Erika pernah ingin menjadi mualaf sewaktu kecil. Hal itu terjadi lantaran dirinya sempat mengalami perundungan saat bersekolah di sekolah dengan mayoritas siswa beragama Islam.

Meski lahir di Cilacap, Erika tumbuh besar di Cirebon, Jawa Barat. Ia pernah menempuh pendidikan di SMA Kristen Penabur Cirebon. Setelah lulus SMA, ia sempat kabur menemui kakak laki-lakinya karena tidak ingin menjadi dokter, sesuai keinginan ayahnya.

Daripada menjadi dokter, Erika lebih memilih menjadi model dan artis. Ia mengawali kariernya sebagai model dan influencer sejak tahun 2015. Karena parasnya yang cantik dan kulitnya yang eksotis, Erika berhasil menarik banyak perhatian sehingga namanya cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia.

Mempunyai kepribadian yang ramah, membuat Erika mudah berteman dengan siapapun, termasuk dengan selebgram lainnya. Ia diketahui pernah bergabung dengan manajemen selebgram Awkarin, A-Team.