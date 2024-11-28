Biodata dan Agama Iris Wullur, TikToker yang Dituding Hina Air Zamzam

JAKARTA - Biodata dan Agama Iris Wullur, TikToker yang sempat menuai kritik pedas karena dianggap menghina air zamzam. Semua bermula ketika dia mengunggah sebuah video sedang meminum air zamzam.

Namun baru sekali menenggak air tersebut, Iris terlihat menutup mulutnya sambil menahan muntah. Aksi sang TikToker kemudian memicu reaksi keras netizen yang menyebut dirinya sudah melecehkan air suci bagi umat Islam tersebut.

Iris Wullur kemudian menghapus video tersebut dan merilis permintaan maaf lewat akun TikTok miliknya, pada 27 November 2024. “Gue minta maaf. Ini bukan pertama kali gue minum air zamzam, tapi rasa yang kemarin itu beda banget,” ujarnya.

Biodata dan Agama Iris Wullur

Bernama asli Airis Emiliana, sang TikToker lahir sebagai anak ketiga dari empat bersaudara, pada 2 April 1995. Darah campuran Belanda-Indonesia membuat Iris memiliki paras yang menawan.

Iris memulai mengawali kariernya di dunia hiburan sebagai model sebelum akhirnya terjun ke dunia akting pada 2011. Ia pernah membintangi sederet sinetron populer, seperti Cintaku Melati di mana ia berperan sebagai tokoh utama.

Selain itu, sang aktris juga pernah tampil dalam beberapa judul film seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijck (2013) dan Satu Hati Sejuta (2013). Setelah dua film itu, dia memutuskan menerima pinangan Andreas Wullur.