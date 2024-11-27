Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Chand Kelvin Umumkan Kehamilan Istri, Kabar Bahagia dari Tanah Suci

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |10:30 WIB
Chand Kelvin Umumkan Kehamilan Istri, Kabar Bahagia dari Tanah Suci
Chand Kelvin Umumkan Kehamilan Istri, Kabar Bahagia dari Tanah Suci. (Foto: Instagram/@chand_kelvin)
A
A
A

JAKARTA - Chand Kelvin membagikan kabar bahagia lewat akun Instagram pribadinya, pada 26 November 2024. Sang istri, Dea Sahirah tengah hamil anak pertama mereka.

Chand mengungkapkan, kabar bahagia itu mereka dapatkan saat menjalani umrah September silam. Di awal ibadah, mereka sempat melakukan tes kehamilan menggunakan test pack dan hasilnya negatif.

“Kami berikhtiar, coba cek lagi saat melakukan tawaf wada. Alhamdulillah, ternyata positif. Allah kasih kami hadiah di hari terakhir sebelum kami pulang,” ujarnya dikutip pada Rabu (27/11/2024).

Bersama kabar bahagia tersebut, Chand Kelvin membagikan foto bersama sang istri di depan Kakbah. Dea terlihat tersenyum tipis sambil memegang dua test pack.

Chand Kelvin
Chand Kelvin Umumkan Kehamilan Istri, Kabar Bahagia dari Tanah Suci. (Foto: Instagram/@chand_kelvin)

Saat ini, menurut sang aktor, usia kandungan istrinya sudah memasuki trimester kedua. “Alhamdulillah, bahagianya jadi berkali-kali lipat. Sehat-sehat ya istriku,” katanya menambahkan.

