HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pak Muh Sujud Syukur Timnas Indonesia Menang Lawan Arab Saudi: Yes Garuda

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |23:36 WIB
Pak Muh Sujud Syukur Timnas Indonesia Menang Lawan Arab Saudi: Yes Garuda
Pak Muh sujud syukur Timnas Indonesia menang lawan Arab Saudi. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kemenangan sepak bola Timnas Indonesia melawan Arab Saudi membuat masyarakat Indonesia bahagia dan bersorak. Salah satunya yang tak ketinggalan menikmati euforia tersebut ialah ayah influencer Fadil Jaidi, Pak Muh.

Setelah menangis usai Timnas Indonesia kalah oleh Jepang, Pak Muh kini bisa tersenyum bahagia menyaksikan kemenangab Timnas. Momen bahagia itu terlihat dari postingan Insta Story, Fadil Jaidi di Instagram-nya, @fadiljaidi.

“Cakep ayo. Yes Garuda yes,” kata Pak Muh usai gol kedua dicetak oleh dari Marselino Ferdinan.

Dari postingan Fadil ini, terlihat antusias Pak Muh sejak Marselino berhasil mencetak gol pertama. Pak Muh terus memberikan semangat, bahkan berdoa untuk kemenangan Timnas.

Pak Muh bahkan begitu nasionalis saat ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan khidmat. Pria berdarah Timur Tengah ini bahkan bersujud syukur setelah Timnas Indonesia berhasil menang dari Arab Saudi.

“Yeay Garuda. Alhamdulillah ya Allah,” kata Pak Muh sambil sujud syukur.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
