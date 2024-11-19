Cerita Ivan Gunawan Donasikan 3 Ambulans untuk Palestina

JAKARTA - Ivan Gunawan memiliki prinsip hidup yang sangat inspiratif. Tak sekadar menghasilkan keuntungan finansial dari karya-karyanya di dunia hiburan dan fashion, dia juga ingin bermanfaat bagi sesama.

“Saya tidak hidup untuk menyenangkan semua orang. Saya juga ingin memberikan dampak positif untuk sesama,” katanya dalam program Mampir Bentar channel YouTube Robby Purba, oada Selasa (19/11/2024).

Untuk menjalankan misinya, Ivan Gunawan melakukan kegiatan sosial dengan mendonasikan hasil penjualan karya-karyanya. Dia kemudian membeli tiga unit ambulans yang disumbangkannya untuk Palestina.

Tak hanya berkarier sebagai host dan desainer, Ivan Gunawan juga menjajaki dunia baru terkait kontes kecantikan internasional. Dia ingin membantu para pesertanya untuk bersaing di panggung dunia.

(SIS)