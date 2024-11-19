Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Ivan Gunawan Donasikan 3 Ambulans untuk Palestina

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |22:05 WIB
Cerita Ivan Gunawan Donasikan 3 Ambulans untuk Palestina
Cerita Ivan Gunawan Donasikan 3 Ambulans untuk Palestina. (Foto: Instagram/Ivan Gunawan)
A
A
A

JAKARTA - Ivan Gunawan memiliki prinsip hidup yang sangat inspiratif. Tak sekadar menghasilkan keuntungan finansial dari karya-karyanya di dunia hiburan dan fashion, dia juga ingin bermanfaat bagi sesama.

“Saya tidak hidup untuk menyenangkan semua orang. Saya juga ingin memberikan dampak positif untuk sesama,” katanya dalam program Mampir Bentar channel YouTube Robby Purba, oada Selasa (19/11/2024). 

Untuk menjalankan misinya, Ivan Gunawan melakukan kegiatan sosial dengan mendonasikan hasil penjualan karya-karyanya. Dia kemudian membeli tiga unit ambulans yang disumbangkannya untuk Palestina.

Tak hanya berkarier sebagai host dan desainer, Ivan Gunawan juga menjajaki dunia baru terkait kontes kecantikan internasional. Dia ingin membantu para pesertanya untuk bersaing di panggung dunia.

Pemikiran Ivan Gunawan tentang karier dan kehidupan sosialnya bisa Anda tonton di program Mampir Bentar channel YouTube @robbypurbaofficial.**

(SIS)

