Foto Telanjang Choi Hyun Wook Mendadak Viral di X

SEOUL - Choi Hyun Wook kembali viral karena kontroversinya. Terbaru, sang aktor kembali menjadi buah bibir netizen setelah mengunggah foto Bearbrick (mainan seni produksi Medicom Toy Inc) di Story Instagram pribadinya, pada 13 November 2024.

Tak lama diunggah, foto itu langsung dihapus oleh bintang drama Twinkling Watermelon tersebut. Alasannya, karena material Bearbrick itu memantulkan bayangan sang aktor yang sedang telanjang.

Unggahan tersebut kemudian diposting kembali oleh akun X @killyoubebe dengan caption: “Ada apa dengan Instagram Story Choi Hyun Wook?” Postingan tersebut menuai 22,9 juta views dan disukai lebih dari 62.900 kali.

Foto Tanpa Busana Choi Hyun Wook Mendadak Viral di X. (Foto: X/@killyoubebe)

Berbeda dengan kontroversi Choi Hyun Wok lainnya, kali ini sang aktor menuai pembelaan dari warganet. Beberapa netizen menilai, unggahan sang aktor murni ketidaksengajaan.

Lainnya menilai wajar ketika seseorang tak mengenakan apa-apa di rumah karena merasa nyaman. “Berapa kali kalian ngezoom foto itu sampai akhirnya bisa mengetahui dia tak pakai celana?” ujar seorang warganet.

“Wajar enggak sih kalau kalian telanjang di rumah sendiri? Kenapa harus dipermasalahkan sih?” kata lainnya. Sementara netizen lain mengatakan, “Sumpah, aku enggak lihat apapun, kecuali tangannya.”*

(SIS)