Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Foto Telanjang Choi Hyun Wook Mendadak Viral di X

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |21:58 WIB
Foto Telanjang Choi Hyun Wook Mendadak Viral di X
Foto Tanpa Busana Choi Hyun Wook Viral di X. (Foto: Wavve)
A
A
A

SEOUL - Choi Hyun Wook kembali viral karena kontroversinya. Terbaru, sang aktor kembali menjadi buah bibir netizen setelah mengunggah foto Bearbrick (mainan seni produksi Medicom Toy Inc) di Story Instagram pribadinya, pada 13 November 2024.

Tak lama diunggah, foto itu langsung dihapus oleh bintang drama Twinkling Watermelon tersebut. Alasannya, karena material Bearbrick itu memantulkan bayangan sang aktor yang sedang telanjang. 

Unggahan tersebut kemudian diposting kembali oleh akun X @killyoubebe dengan caption: “Ada apa dengan Instagram Story Choi Hyun Wook?” Postingan tersebut menuai 22,9 juta views dan disukai lebih dari 62.900 kali. 

Choi Hyun Wook
Foto Tanpa Busana Choi Hyun Wook Mendadak Viral di X. (Foto: X/@killyoubebe)

Berbeda dengan kontroversi Choi Hyun Wok lainnya, kali ini sang aktor menuai pembelaan dari warganet. Beberapa netizen menilai, unggahan sang aktor murni ketidaksengajaan. 

Lainnya menilai wajar ketika seseorang tak mengenakan apa-apa di rumah karena merasa nyaman. “Berapa kali kalian ngezoom foto itu sampai akhirnya bisa mengetahui dia tak pakai celana?” ujar seorang warganet.

“Wajar enggak sih kalau kalian telanjang di rumah sendiri? Kenapa harus dipermasalahkan sih?” kata lainnya. Sementara netizen lain mengatakan, “Sumpah, aku enggak lihat apapun, kecuali tangannya.”*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/33/3183216/choi_jung_won-cLqu_large.jpeg
Aktor Choi Jung Won Diserahkan ke Kejaksaan Atas Kasus Penguntitan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/33/3180698/doyoung_nct-H7F4_large.JPG
Sebelum Wamil, Doyoung NCT Donasikan Rp1,16 Miliar untuk Bangun Sekolah di Uganda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178956/kwon_hyun_bin-yLBt_large.jpg
Kwon Hyun Bin Bakal Gabung Angkatan Laut Korea Mulai Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/206/3178648/son_naeun-OV4s_large.jpg
Son Naeun Digaet Bintangi Drama Baru So Ji Sub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/33/3178372/lee_yi_kyung-xKY2_large.jpg
Perempuan Jerman Tuduh Aktor Lee Yi Kyung Kerap Kirim Chat Mesum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177279/yang_se_chan-p7ZH_large.jpg
Yang Se Chan Divonis Idap Kanker Tiroid: Duniaku Terasa Runtuh
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement