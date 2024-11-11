JAKARTA - Fadil Jaidi akhirnya blakblakan mengungkap sedang dalam masa pendekatan (PDKT) dengan Fujianti Utami atau yang akrab disapa Fuji.
Anak kedua Pak Muh ini berharap agar hubungannya dengan Fuji berjalan lancar dan meminta doa agar diberi kemudahan dalam proses pendekatan mereka.
"Hubungan aku sama Fuji masih PDKT, doain aja, kalau jodoh nggak ke mana," ujar Fadil saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (10/11/2024).
Saat ini, Fadil dan Fuji masih dalam tahap saling mengenal dan sering mengobrol untuk lebih memahami karakter satu sama lain.
"Masih sama-sama ngobrol," kata Fadil singkat.
Karena hubungan mereka baru sebatas pendekatan, Fadil mengaku bahwa orang tuanya belum tahu tentang kedekatannya dengan Fuji. Namun, Fadil menambahkan bahwa orang tuanya sudah lama mengenal Fuji.