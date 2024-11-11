Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Film Believe: The Ultimate Battle Angkat Kisah Operasi Seroja 1975

Novita Melieyana , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |13:36 WIB
Film <i>Believe: The Ultimate Battle</i> Angkat Kisah Operasi Seroja 1975
Believe The Ultimate Battle
JAKARTA - Puspen TNI resmi merilis teaser film Believe: The Ultimate Battle di YouTube, pada 9 November 2024. Perilisan teaser itu juga digelar di Ballroom Jakarta, Thamrin, Jakarta Pusat, di hari yang sama.

Film tersebut terinspirasi dari buku Believe, sebuah kisah nyata tentang keyakinan, mimpi, dan keberanian dalam membalikkan keadaan.  Kondisi di mana seseorang berada di posisi terendah hingga mampu meraih pencapaian terbaik. 

Video teaser tersebut diawali dengan momen para tentara yang berada di dalam pesawat untuk menjalani Operasi Seroja, pada 1975. Beberapa menenangkan diri dengan membaca doa dan melihat foto keluarga mereka.

Saat pesawat mulai terguncang, satu per satu para tentara itu keluar dan terjun dengan parasut di badan. Namun di bawah para tentara Timor Timur memberondong pesawat TNI dengan peluru. 

Film Believe: The Ultimate Battle dikemas menarik dengan memperlihatkan realitas perjuangan TNI dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Proses syuting yang masih berlangsung hingga Desember 2024 itu mendapat dukungan penuh TNI. 

Believe The Ultimate Battle
Film Believe: The Ultimate Battle.

Halaman:
1 2
