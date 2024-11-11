Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

DEWA Siap Mengguncang Kampanye Akbar RIDO 14 November, Timses: Satukan Jakarta untuk Ridwan Kamil-Suswono

MNC Portal , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |13:25 WIB
DEWA Siap Mengguncang Kampanye Akbar RIDO 14 November, Timses: Satukan Jakarta untuk Ridwan Kamil-Suswono
DEWA siap mengguncang kampanye akbar RIDO 14 November 2024 (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO), menggelar acara kampanye akbar bertajuk "SATUIN JAKARTA". Acara ini diusung dengan semangat persatuan dan visi untuk Jakarta yang lebih maju.

Acara ini akan berlangsung di Lapangan Cendrawasih, Kalideres, Jakarta Barat, Kamis 14 November 2024. Perhelatan ini juga akan dimeriahkan dengan penampilan spesial dari grup musik legendaris DEWA bersama Virzha.

Wakil Ketua DPD Golkar Jakarta, Adhinusa menyebut, kampanye akbar ini menjadi momentum kuat untuk menyatukan dukungan warga Jakarta agar Ridwan Kamil - Suswono dapat memenangkan Pilkada dalam satu putaran. Ia juga menegaskan bahwa pasangan ini merupakan pilihan terbaik, mengingat rekam jejak Ridwan Kamil dalam membawa kemajuan bagi Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat.

“Ridwan Kamil telah terbukti sukses menciptakan kota yang terstruktur, inovatif, dan nyaman melalui pengelolaan Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Pengalaman ini adalah modal yang sangat berharga untuk membangun Jakarta yang lebih baik dan merata,” ujar Adhinusa.

Ia juga menggarisbawahi bahwa dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo mencerminkan kepercayaan besar terhadap Ridwan Kamil - Suswono. Dengan dukungan ini, Partai Golkar dan seluruh koalisi semakin solid dalam memastikan kemenangan pasangan RIDO, yang diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi ibu kota.

"Golkar dan seluruh partai dalam koalisi siap berjuang memenangkan Ridwan Kamil - Suswono dalam satu putaran. Kami percaya Jakarta akan mendapat pemimpin yang tepat untuk menghadapi tantangan metropolitan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakatnya," ucapnya.

Selain pengalamannya dalam memimpin di Bandung dan Jawa Barat, Ridwan Kamil juga memiliki jejaring internasional yang kuat, yang dapat membantu Jakarta mewujudkan visi sebagai Kota Global. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/27/205/2772285/dewa-19-bongkar-pasang-personel-ini-alasan-andra-ramadhan-masih-bertahan-EjJKt68iIQ.jpg
Dewa 19 Alami Bongkar Pasang Personel, Ini Alasan Andra Ramadhan Masih Bertahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/24/33/2770988/berapa-banyak-jumlah-album-dewa-FDBO045qCA.jpg
Berapa Banyak Jumlah Album Dewa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/24/33/2770853/andra-ramadhan-ternyata-punya-peranan-penting-di-balik-terbentuknya-2-band-besar-di-indonesia-8AoSRpn7X2.jpg
Andra Ramadhan Ternyata Punya Peranan Penting di Balik Terbentuknya 2 Band Besar di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/07/33/2760793/asal-usul-nama-dewa-19-berawal-dari-salah-kaprah-yang-keterusan-6wDZzowVEF.jpg
Asal-Usul Nama Dewa 19, Berawal dari Salah Kaprah yang Keterusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/11/33/2744234/9-potret-dewa-19-di-as-kolaborasi-dengan-eks-member-mr-big-hingga-guns-n-roses-MGLFPiRest.jpg
9 Potret Dewa 19 di AS, Kolaborasi dengan eks Member Mr Big hingga Guns N Roses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/16/619/2502425/chord-dan-lirik-lagu-kangen-dewa-19-fsEJE6YWbc.JPG
Chord dan Lirik Lagu Kangen - Dewa 19
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement