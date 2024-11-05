Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tiga Tahun Kepergian Vanessa Angel, Doddy Sudradjat Cium Bau Melati

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |07:38 WIB
Tiga Tahun Kepergian Vanessa Angel, Doddy Sudradjat Cium Bau Melati
Tiga Tahun Kepergian Vanessa Angel, Doddy Sudradjat Cium Bau Melati (Foto: IG Doddy)
A
A
A

JAKARTA - Tiga tahun sudah kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah akibat kecelakaan tunggal di Tol Jombang pada 4 November 2021. Di momen ini sang ayah Doddy Sudradjat, bersama adik Vanessa, Mayang Lucyana Fitri, melakukan ziarah ke makam mereka. 

Momen ini dimanfaatkan keluarga untuk mendoakan almarhum dan almarhumah dalam rangka memperingati "seribu hari" kepergian mereka.

"Hari ini 4 November 2024, bertepatan dengan tiga tahunnya Vanessa dan Bibi meninggal. Kami menyebutnya seribu harinya. Tidak terasa sudah berlalu," ujar Doddy Sudradjat usai berziarah di Taman Makam Islam Malaka, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2024).

Tiga Tahun Kepergian Vanessa Angel, Doddy Sudradjat Cium Bau Melati
Tiga Tahun Kepergian Vanessa Angel, Doddy Sudradjat Cium Bau Melati

Doddy bersyukur karena cuaca saat itu mendukung—tidak panas dan tidak hujan, meskipun langit mendung. "Udara bagus, tidak panas dan tidak hujan. Tadi sempat khawatir kalau hujan, tapi alhamdulillah cuacanya bagus," jelasnya.

Saat berziarah, Doddy juga melihat ada bunga di makam Vanessa dan Bibi, yang mungkin berasal dari keluarga Haji Faisal, mertua Vanessa. 

"Kelihatannya tadi sudah ada bunga dari keluarga Pak Faisal. Alhamdulillah, Daddy dan Mayang sudah kirim doa, Al-Fatihah untuk Vanessa dan Bibi," tambah Doddy.

