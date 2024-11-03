Raffi Ahmad: Ridwan Kamil Sosok Mentor, Segenap Jiwa Saya Dukung

Raffi Ahmad menaruh harapan besar agar Ridwan Kamil bisa memimpin Jakarta. Artis kondang tersebut bahkan mendukung calon gubernur nomor urut satu dengan segenap jiwanya.

"Saya kenal Pak Emil ini cukup lama, 10 tahun lebih. Saya cukup mengenal beliau luar dalam. Keseharian beliau ya seperti ini," kata Raffi usai makan siang bersama di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024).

"Meskipun raga kita kadang terpisah, jiwa saya selalu untuk Pak Emil. Beliau ini mentor saya," tambahnya.

Selain memperkuat silaturahmi, Raffi Ahmad berharap dapat mendapat masukan dari Ridwan Kamil terkait tugas sebagai urusan khusus presiden yang kini diembannya.



"Sekarang usia saya menuju 40. Nah, beliau sebelum 40 sudah jadi pemimpin (Bandung). Ini salah satu alasan ketemu Pak Emil," kata Raffi.

Kedekatan Ridwan Kamil dan Raffi Ahmad sudah terjalin lama. Bahkan, Ridwan Kamil menjadi saksi pernikahan Raffi dengan Nagita Slavina pada 2014 silam.

Ridwan Kamil mengaku selalu siap memberi masukan, apalagi mengingat penugasan Raffi terkait dengan pembinaan generasi muda dan pekerja seni.

"Saya tadi beri masukan, nasihat memimpin. Hal-hal fundamental dan mendasar yang wajib jika mau jadi pemimpin yang handal dan berhasil," ujar Ridwan Kamil.

(qlh)