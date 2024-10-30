Biodata dan Agama Lisa BLACKPINK, Idol Asal Thailand yang Sukses Taklukkan Industri K-Pop

JAKARTA - Biodata dan Agama Lisa BLACKPINK akan dibahas dalam artikel ini. Sosoknya menarik perhatian publik ketika berencana menggelar fan meeting di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada 15 November mendatang.

Ajang temu penggemar Lisa tersebut sempat menjadi buah bibir penggemar K-Pop karena harganya yang terlalu mahal. Harga tersebut dinilai tak sesuai dengan venue yang dipilih pihak promotor.

Setelah protes fans dan penggemar K-Pop, Big Ground Entertainment dan Sunny Side Up Entertainment selaku pihak promotor memangkas 27-35 persen harga tiket fan meeting pelantun MONEY tersebut.

Penurunan harga tiket itu, menurut promotor, merupakan tindak lanjut dari protes penggemar. Dengan begitu, harga tiket termahal fan meeting Lisa berada di angka Rp3,87 juta, dari yang sebelumnya Rp5,95 juta.

Sedangkan tiket termurah mendapat potongan harga 27 persen, dari Rp1,85 juta menjadi Rp1,35 juta. Sebelum menyapa penggemarnya di Indonesia, yuk berkenalan dengan dengan member BLACKPINK satu ini.

Biodata dan Agama Lisa BLACKPINK

Lisa lahir di Thailand, pada 27 Maret 1997 dengan nama Pranpriya Manoban. Namun idol K-Pop beragama Buddha ini memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Lalisa Manoban.

Dia diketahui sudah tertarik dengan dunia K-Pop sejak kecil. Itulah yang membuatnya ikut serta dalam audisi YG Entertainment di Thailand, pada 2010. Kemampuan vokal dan gaya swag-nya sukses mencuri perhatian YG Entertainment.

Agensi bentukan Yang Hyun Suk itu kemudian menggaet Lisa menjadi trainee di usia 14 tahun. Kala itu, dia menjadi satu-satunya peserta audisi asal Thailand yang sukses meneken kontrak dengan YG Entertainment.

Bersama Jennie, Jisoo, Rose, dan Miyeon, penyanyi 27 tahun itu bergabung dalam girl group BLACKPINK. Namun pada 8 Agustus 2016, grup itu hanya debut dengan empat personel: Lisa, Jennie, Jisoo, dan Rose.

Biodata dan Agama Lisa BLACKPINK. (Foto: Instagram/@lalalalisa_m)

Sementara Cho Miyeon kemudian keluar dari YG Entertainment dan bergabung dengan Cube Entertainment. Bersama agensi itu, dia debut bersama (G)I-DLE, pada 2 Mei 2018.

BLACKPINK debut dengan lagu Whistle diikuti Boombayah yang membawa mereka menjadi salah satu bintang K-Pop paling bersinar di pasar internasional. Kedua lagu tersebut bahkan sukses masuk chart Billboard pada 2016.

Sepanjang 8 tahun kariernya, Lisa merilis dua album studio bersama BLACKPINK, ‘The Album’ dan ‘Born Pink’. Mereka juga merilis 4 album Live, 2 extended play berbahasa Korea, dan 1 mini album berbahasa Jepang.