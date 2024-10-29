Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Bangganya Jaz Lagunya Dinyanyikan Boyband Korea Selatan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |01:15 WIB
A
A
A

JAKARTA - Jaz Hayat merasa sangat bangga setelah mengetahui bahwa boyband asal Korea Selatan, ZEROBASEONE, membawakan lagunya yang berjudul “Teman Bahagia” di konser bertajuk 2024 ZEROBASEONE The First Tour [Timeless World] In Jakarta. 

Konser yang digelar pada 26 Oktober 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, ini memberikan kejutan manis bagi para penggemar di Indonesia yang menyambut lagu tersebut dengan antusiasme tinggi.

Lagu Teman Bahagia, yang dirilis Jaz pada 2019, telah menjadi salah satu lagu populer di Indonesia. Dengan lirik yang ceria dan melodi yang mudah diingat, lagu ini menyampaikan pesan tentang kebahagiaan dan persahabatan yang tulus.

 Tak hanya disukai oleh pendengar lokal, ternyata lagu ini juga menarik perhatian ZEROBASEONE, yang membawakannya dalam bahasa Indonesia dengan pengucapan yang hampir sempurna.

Jaz sendiri mengaku terkejut dan bahagia saat mendengar ZEROBASEONE menyanyikan lagunya di hadapan ribuan penonton. 

"Wah, asli senang banget lihatnya. Jujur, setelah manggung, aku lihat banyak notif di medsos yang menunjukkan video itu. Yang keren banget, mereka hafal dan lafalnya hampir nggak kayak orang Korea sama sekali. Salut dan bangga banget sih," ujar Jaz dengan antusias.

1 2
