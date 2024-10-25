Nora Alexandra Ternyata Punya Cita-Cita Jadi Tentara, Ini Reaksi Jerinx SID

JAKARTA - Model cantik Nora Alexandra ternyata punya cita-cita menjadi tentara. Bahkan, impian tersebut dimiliki sejak kecil hingga saat ini.

Hal itu diungkap oleh suami Nora, I Gede Aryastina alias Jerinx Superman Is Dead (SID) ketika diundang menjadi bintang tamu di kanal YouTube Close The Door milik Deddy Corbuzier.



Semula, Jerinx tengah membicarakan kesetiaan Nora selama menjadi istrinya di hadapan Deddy Corbuzier. Drummer asal Bali itu bahkan kagum dengan kesetian wanita blasteran Swiss tersebut.



"Ini orang nyaris sempurna fisiknya bagi saya pribadi, kok mau ya sama orang kayak saya, ada apa nih?" ucap Jerinx.



Sebagai suami, Jerinx juga mengaku salut dengan ketegaran Nora Alexandra selama mendampinginya menghadapi dua kali kasus hukum. Tak hanya itu, hujatan netizen hingga oknum fans SID tak membuatnya gentar dalam membela sang suami.





"Memang perempuan spesial sih kalau menurut saya," ucapnya.



Kepada Deddy Corbuzier, Jerinx juga membeberkan impian Nora sejak kecil hingga sekarang yang belum pernah terwujud. Siapa sangka, perempuan kelahiran Jember, Jawa Timur itu bercita-cita menjadi tentara seperti ayah kandungnya.



"Tahu nggak cita-cita dia apa sejak kecil sampai sekarang? Tahu nggak cita-cita dia apa? Jadi tentara, saya nggak bercanda, serius, sampai sekarang pun dia masih berharap dia bisa jadi tentara," jelas Jerinx.



(qlh)