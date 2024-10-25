Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jerinx SID Sempat Percaya Isu Nora Alexandra Orang Kiriman Intelijen untuk Bungkam Dirinya

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |08:17 WIB
Jerinx SID Sempat Percaya Isu Nora Alexandra Orang Kiriman Intelijen untuk Bungkam Dirinya
Jerinx SID. (Foto: Podcast Close The Door)
A
A
A

JAKARTA - Drummer Superman Is Dead (SID), I Gede Aryastina alias Jerinx, mengaku sempat percaya isu yang menyebut istrinya, Nora Alexandra, merupakan orang kiriman intelijen yang bertugas untuk membungkam dirinya.

Hal ini diungkapkan sang drummer ketika diundang dalam kanal YouTube Close The Door milik Deddy Corbuzier. Saat itu keduanya tengah berbincang mengenai sikap Nora ketika Jerinx di penjara sebanyak dua kali.

"Ada isu jika istri saya itu adalah orang intelejen yang sengaja ditugaskan untuk  bikin saya dia. Saya sempat percaya loh," kata Jerinx SID dikutip Jum'at (25/10/2024).

Jerinx juga tidak menyangka mengapa Nora mau menikah dengannya sementara dia menilai banyak pria yang lebih pantas bersamanya. Hal itu juga menambah rasa curiganya terhadap sang istri.

Nora Alexandra dan Jerinx (IG)



"Maksudnya, ini orang nyaris sempurna fisiknya bagi saya pribadi, kok mau ya sama orang kayak saya, ada apa nih?" ucap Jerinx.

Akan tetapi, Jerinx melihat ketulusan Nora ketika sang istri setia mendampinginya ketika menghadapi dua kasus hukum. Rasa cinta sang istri menurut Jerinx merupakan hal yang nyata.

"Akhirnya persepsi saya tentang itu berkurang karena waktu yang membuktikan, di penjara dua kali beliau masih mencintai saya, saya juga sangat," pungkasnya.

(qlh)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/612/3176988//syahrini-cKmf_large.jpg
Potret Syahrini dan Reino Barack Asyik Liburan di Bali, Kompak Berkain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/65/3173990//deddy_corbuzier-1bJq_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Sabrina Chairunnisa, Istri Deddy Corbuzier yang Punya Program Beasiswa Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/612/3173407//sabrina-QCqk_large.jpg
Sabrina Hapus Nama Deddy Corbuzier di Medsos, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/612/3172684//pernikahan_artis-UI3S_large.jpg
4 Pasangan Artis yang Langgeng di Tengah Maraknya Perceraian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/33/3168227//ussy_sulistiawaty_dan_andhika_pratama-KFv6_large.jpg
Ussy Sulistiawaty Akui Sempat Tolak Lamaran Andhika Pratama karena Belum Mapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/612/3165882//vidi-eJSn_large.jpg
Video Dituntun Deddy Corbuzier Viral, Vidi: Gue Gak Sesakit Itu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement