Jerinx SID Sempat Percaya Isu Nora Alexandra Orang Kiriman Intelijen untuk Bungkam Dirinya

JAKARTA - Drummer Superman Is Dead (SID), I Gede Aryastina alias Jerinx, mengaku sempat percaya isu yang menyebut istrinya, Nora Alexandra, merupakan orang kiriman intelijen yang bertugas untuk membungkam dirinya.



Hal ini diungkapkan sang drummer ketika diundang dalam kanal YouTube Close The Door milik Deddy Corbuzier. Saat itu keduanya tengah berbincang mengenai sikap Nora ketika Jerinx di penjara sebanyak dua kali.



"Ada isu jika istri saya itu adalah orang intelejen yang sengaja ditugaskan untuk bikin saya dia. Saya sempat percaya loh," kata Jerinx SID dikutip Jum'at (25/10/2024).



Jerinx juga tidak menyangka mengapa Nora mau menikah dengannya sementara dia menilai banyak pria yang lebih pantas bersamanya. Hal itu juga menambah rasa curiganya terhadap sang istri.





"Maksudnya, ini orang nyaris sempurna fisiknya bagi saya pribadi, kok mau ya sama orang kayak saya, ada apa nih?" ucap Jerinx.



Akan tetapi, Jerinx melihat ketulusan Nora ketika sang istri setia mendampinginya ketika menghadapi dua kasus hukum. Rasa cinta sang istri menurut Jerinx merupakan hal yang nyata.



"Akhirnya persepsi saya tentang itu berkurang karena waktu yang membuktikan, di penjara dua kali beliau masih mencintai saya, saya juga sangat," pungkasnya.

(qlh)