Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tengku Dewi Putri Lanjutkan Proses Cerai Meski Baru Lahiran Anak Kedua

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |06:46 WIB
Tengku Dewi Putri Lanjutkan Proses Cerai Meski Baru Lahiran Anak Kedua
Andrew Andika dan Tengku Dewi. (Foto: IG Pribadi)
A
A
A

JAKARTA - Tengku Dewi Putri sudah mantap bercerai dengan Andrew Andika seiring gugatan ulangnya kembali didaftarkan di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor, tepatnya setelah melahirkan anak kedua.

Tim kuasa hukum Tengku Dewi Putri, Tiara Octavia, menjelaskan kondisi kliennya itu di tengah proses perceraian.

"Kondisinya Ibu Dewi baik karena kan baru lahiran juga jadi kayaknya dia masih ngurus bayinya yang baru lahir juga," kata Tiara kepada wartawan belum lama ini.

Tiara memastikan kondisi tersebut tidak membuat Tengku Dewi mundur dalam perceraiannya. Bahkan, Tengku Dewi siap hadir dalam sidang perdana cerai ini pada 6 November 2024.

"Nggak, tetap klien kami masih mau mengajukan gugatan perceraiannya," ucap dia.



"Tengku Dewi disuruh hadir karena dia kan yang menggugat. Makanya majelis hakim meminta untuk Tengku Dewi hadir di sidang 6 November. Tapi untuk tergugat saya nggak tau deh akan hadir atau nggak," sambungnya.

Sidang perceraian Tengku Dewi dan Andrew Andika nantinya akan berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Di mana jika keduanya hadir, majelis hakim akan mengupayakan terciptanya perdamaian diantara mereka.

"Kalau misalnya para pihaknya hadir berarti agenda selanjutnya mediasi, tapi kalau nggak datang terus putusannya itu verstek, putusan yang tanpa hadirnya tergugat. Tapi kalau Andrew nggak dateng besok berarti sidangnya nanti langsung pembuktian," tandasnya.

(qlh)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180340//deddy_corbuzier-m5Ql_large.jpg
3 Momen Romantis Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa Sebelum Putuskan Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180103//sabrina-VgTe_large.jpg
Deddy Corbuzier: Sabrina Istri yang Sempurna, Namun Hidup Memberikan Pilihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180100//deddy_sabrina-kpiQ_large.jpg
Deddy Corbuzier dan Sabrina: Kami Sepakat Menempuh Jalan Masing-Masing dalam Hidup 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180096//deddy_corbuzier-cKNi_large.jpg
Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa Sepakat Bercerai, Bukan Karena Orang Ketiga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180091//deddy_corbuzier-paqu_large.jpg
Sabrina Chairunnisa Gugat Cerai Deddy Corbuzier, Didaftarkan 16 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/612/3180009//rinaldi-rNFw_large.jpg
Profil Rinaldi Nurpratama, Kakak Kandung Raisa yang Jarang Disorot
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement