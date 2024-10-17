J-Hope Selesai Wamil, Disambut Jin dan Ratusan ARMY

WONJU - J-Hope resmi merampungkan masa tugasnya di militer setelah 18 bulan, pada Kamis (17/10/2024). Dia menjadi personel kedua BTS yang menyelesaikan wajib militer setelah Jin pada Juni silam.

J-Hope keluar dari kamp militer di Wonju, Korea Selatan, dengan wajah semringah. Dalam balutan seragam militer dan topi beret berwarna hitam, dia memberi hormat kepada 100 fans yang telah menantinya.

"Terima kasih kepada fans, karena berkat dukungan kalian aku bisa menyelesaikan wajib militer dengan selamat dan sehat," ujarnya dikutip dari Soompi, pada Kamis (17/10/2024).

J-Hope bebas wamil

J-Hope menambahkan, "Selama 1,5 tahun terakhir, aku menjalani hidup sebagai tentara yang bekerja keras dan mendedikasikan hidup untuk melindungi negara."

Idol 30 tahun itu kemudian mengajak para penggemarnya untuk menunaikan kewajiban mereka kepada negara dengan melakukan wajib militer.

Dengan begitu, kini J-Hope dan Jin menunggu lima personel BTS lainnya untuk menyelesaikan masa tugas mereka. Jika, semua sesuai jadwal maka BTS bisa comeback ke industri musik pada 2025.*



(SIS)