Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

J-Hope Selesai Wamil, Disambut Jin dan Ratusan ARMY

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |11:55 WIB
J-Hope Selesai Wamil, Disambut Jin dan Ratusan ARMY
J-Hope Selesai Wamil, Disambut Jin dan 100 ARMY. (Foto: Dispatch)
A
A
A

WONJU - J-Hope resmi merampungkan masa tugasnya di militer setelah 18 bulan, pada Kamis (17/10/2024). Dia menjadi personel kedua BTS yang menyelesaikan wajib militer setelah Jin pada Juni silam. 

J-Hope keluar dari kamp militer di Wonju, Korea Selatan, dengan wajah semringah. Dalam balutan seragam militer dan topi beret berwarna hitam, dia memberi hormat kepada 100 fans yang telah menantinya.

"Terima kasih kepada fans, karena berkat dukungan kalian aku bisa menyelesaikan wajib militer dengan selamat dan sehat," ujarnya dikutip dari Soompi, pada Kamis (17/10/2024).  

J-Hope bebas wamil
J-Hope bebas wamil

J-Hope menambahkan, "Selama 1,5 tahun terakhir, aku menjalani hidup sebagai tentara yang bekerja keras dan mendedikasikan hidup untuk melindungi negara."

Idol 30 tahun itu kemudian mengajak para penggemarnya untuk menunaikan kewajiban mereka kepada negara dengan melakukan wajib militer. 

Dengan begitu, kini J-Hope dan Jin menunggu lima personel BTS lainnya untuk menyelesaikan masa tugas mereka. Jika, semua sesuai jadwal maka BTS bisa comeback ke industri musik pada 2025.*  
 

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/33/3166765/jimin_bts-WEPq_large.jpg
BigHit Pastikan Jimin BTS sudah Lama Putus dari Aktris Song Da Eun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/205/3155119/adik_bts-mC6b_large.jpg
Bulan Depan, BigHit akan Debutkan Boy Group Baru Penerus BTS dan TXT 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/205/3151914/bts_comeback-UawC_large.jpg
BTS Konfirmasi Comeback Musim Semi 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/33/3149156/suga_bts-1Pfm_large.jpg
Selesai Wamil, Suga BTS Tulis Pesan Haru untuk ARMY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/205/3148538/bts_comeback-oMFC_large.jpeg
BTS Dirumorkan Comeback Maret 2026, BigHit Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146309/jimin_dan_jungkook_bts-Cgyp_large.jpg
Jimin dan Jungkook BTS Selesai Wamil, ARMY Beri Sambutan Meriah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement