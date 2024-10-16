Baskara Mahendra Bungkam Ditanya Isu Keretakan Rumah Tangganya dengan Sherina Munaf

JAKARTA - Belakangan rumah tangga Baskara Mahendra dan Sherina Munaf santer diterpa isu tidak baik-baik saja. Dugaan retaknya rumah tangga mereka, dikarenakan berawal dari hilangnya unggahan pernikahannya dengan Baskara Mahendra di akun Instagram Sherina.

Bahkan Sherina Munaf juga menghapus daftar following-nya di Instagram-nya, termasuk akun Instagram Baskara Mahendra. Lain lagi dengan Baskara, menelisik di akun Instagram pribadinya foto ataupun video pernikahan dengan Sherina Munaf masih terpampang.

Tak ayal, netizen pun penasaran dengan nasib rumah tangga Baskara Mahendra dan Sherina. Sayangnya, Baskara ogah memberikan tanggapan terkait isu keretakan rumah tangganya itu.

Setelah selesai menghadiri sesi konferensi pers film terbarunya, Baskara Mahendra memilih bungkam saat ditanya oleh awak media.

"Baskara benar enggak sih isu retaknya rumah tangga kamu?” ujar awak media bertanya ke Baskara, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).