RCTI Gelar Dahsyatnya Timnas Indonesia di Bandung: Semakin Seru dengan Meet and Greet dan Nobar

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |03:10 WIB
RCTI Gelar Dahsyatnya Timnas Indonesia di Bandung: Semakin Seru dengan Meet and Greet dan Nobar
RCTI Gelar Dahsyatnya Timnas Indonesia di Bandung: Semakin Seru dengan Meet and Greet dan Nobar. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - RCTI akan menggelar Dahsyatnya Timnas Indonesia di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, pada 15 Oktober 2024. Acara yang dimulai pukul 13.00 WIB itu akan diisi nobar laga Timnas Indonesia vs Timnas China, meet & greet, dan hiburan.

Tak sekadar nobar untuk mendukung Skuad Garuda, Dahsyatnya Timnas Indonesia juga menghadirkan penampilan spesial dari pedangdut Ghea Youbi hingga pasangan suami istri Lesti Kejora dan Rizky Billar.

Sementara itu, pertandingan Timnas Indonesia vs China akan dipandu dua komentator bola ternama, Tio Nugroho dan Ma’ruf El rumi. Kedua komentator ini akan memberikan analisis dan komentar seru atas pertandingan yang berjalan.

Dahsyatnya Timnas Indonesia
RCTI Gelar Dahsyatnya Timnas Indonesia di Bandung: Semakin Seru dengan Meet and Greet dan Nobar. (Foto: MNC Media)

Di lain pihak, Anrez Adelio, Ghea Youbi, Reza Helmi, dan Nadia Raissa didapuk untuk memandu jalannya Dahsyatnya Timnas Indonesia. Acara itu akan dimeriahkan Video Challenge, Photo Booth Challenge, Quiz RCTI, hingga games berhadiah.

Tak hanya itu, acara ini juga akan dimeriahkan bazzar kuliner dan penampilan budaya. Jadi, jangan ketinggalan menonton langsung Dahsyatnya Timnas Indonesia di Gedung Sate, Bandung, pada 15 November 2024.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas China bisa ditonton di RCTI kanal digital 28 UHF (Jabodetabek) dan 41 UHF (Bandung). Pasang STB/TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI. Pastikan Anda menggunakan perangkat yang berfungsi baik.

Jika mengalami gangguan sinyal, silakan menghubungi Layanan Solusi Digital RCTI melalui chat WhatsApp di nomor 08569003900. Atau, silakan mengikuti akun  Instagram @officialRCTI.*

(SIS)

