Benny Laos Meninggal Akibat Kebakaran Speedboat, Atta Halilintar: Baru Kemarin Diajak Naik Kapal Itu

JAKARTA - Atta Halilintar turut mengungkapkan bela sungkawa atas meninggalnya Calon Gubernur Maluku Utara (Malut), Benny Laos, hari ini, Sabtu (12/10/2024).

Seperti diketahui, Benny Laos dikabarkan meninggal dunia akibat kebakaran kapal speedboat yang ditumpanginya usai melaksanakan kampanye. Melalui akun Instagramnya, Atta Halilintar turut membagikan unggahan duka cita atas kepergian cagub Malut yang meninggal di usia 52 tahun itu.

“Rest In Peace Bpk Benny. Bapak dengan segala cita-cita baik untuk masyarakat Timur dan negeri ini,” ujar Atta, dalam keterangan postingan di akun Instagramnya, @attahalilintar, Sabtu (12/10/2024).

Dalam keterangan postingannya, Atta juga mengungkapkan, sehari sebelum kepergiannya, Benny sempat mengajaknya untuk naik kapal tersebut bersama. “Baru kemaren diajak naik kapal itu sama bapak,” imbuh Atta.

Atta juga terlihat membagikan beberapa potret hitam putih yang menampilkan sejumlah momen kebersamaannya dengan Benny Laos. Beberapa di antaranya saat tampil di satu panggung yang sama.

Warganet lantas turut berbela sungkawa dan ikut berbondong-bondong mengirimkan doa atas kepergian Benny Laos.

“Semoga berpulang dengan damai. Selamat jalan bapak orang baik,” ujar @tiw***

“RIP pak Benny,” kata @lai***

“Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran ketabahan seluas luasnya. amiin,” ungkap @ame***

Sebelumnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate mengungkapkan kronologi terbakarnya kapal speedboat yang ditumpangi rombongan Paslon Gubernur dan Wagub Maluku Utara nomor urut 4 Benny Laos-Sabrin Dehe.

Kapal tersebut terbakar saat berlabuh di Pelabuhan Regional Bobong, Taliabu Barat, Maluku Utara pada sore hari ini Sabtu (12/10/2024).

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate, Fathur Rahman menjelaskan kronologi kecelakaan. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 14.05 WIT terjadi ledakan pada kapal speedboat yang ditumpangi oleh rombongan Paslon Benny Laos-Sabrin Dehe.