Rhea Asmara Tampil Fierce di Video Musik Going Up

JAKARTA - Setelah merilis single terbarunya Going Up pada 4 Oktober 2024, penyanyi solo berdarah Jerman-Indonesia, Rhea Asmara, terus mencuri perhatian dengan meluncurkan video musik resmi lagu tersebut pada 11 Oktober 2024 di kanal YouTube-nya.

Disutradarai oleh Barnabas Chua, seorang sutradara terkenal asal Singapura yang dikenal dengan karya visualnya yang memukau, video musik ini menampilkan sisi "fierce" Rhea yang penuh energi, lengkap dengan tarian yang memikat.

Proses pengambilan gambar dilakukan di beberapa lokasi ikonik di Singapura, memberikan sentuhan visual yang menarik. Salah satu adegan paling mencolok adalah saat Rhea bernyanyi dan menari di dalam lift, yang melambangkan perjalanan menuju pemberdayaan diri.

Rhea Asmara dan Nuansa Afrobeat di Single Going Up

Lagu Going Up sendiri merupakan perpaduan antara R&B dan afrobeat, menciptakan suasana yang membangkitkan semangat dan memotivasi. Dengan koreografi yang dinamis, video ini semakin menegaskan pesan kuat tentang pemberdayaan diri.

Rhea mengungkapkan bahwa kolaborasinya dengan Kamga Mohammed dalam menciptakan lagu ini berjalan dengan sangat lancar dan menyenangkan. "Rasanya seperti pikiran aku dan Kamga sejalan saat mengerjakan lagu ini. Kami ingin menciptakan sesuatu yang tidak hanya membuat orang bergerak, tapi juga memberi dorongan positif," kata Rhea. Kamga juga menambahkan bahwa bekerja dengan Rhea terasa seperti liburan karena chemistry yang kuat selama proses kreatif.

Lagu ini direkam di Roemah Iponk dengan arahan Ivan Gojaya, yang juga menangani mixing dan mastering. Bagi Rhea, pengalaman rekaman ini sangat berkesan, terutama dengan kehadiran orang-orang terdekatnya, termasuk sang ibu yang selalu mendampinginya.

Sebelum video musik Going Up resmi dirilis, Rhea menggelar Listening Party Eksklusif pada 10 Oktober 2024 di Swee Lee Clarke Quay, Singapura. Acara ini dihadiri oleh para penggemar, musisi, dan profesional industri musik yang berkesempatan menyaksikan pemutaran perdana video musik tersebut. Selain menonton MV, Rhea juga membawakan tiga lagu secara akustik, menciptakan suasana yang intim dan hangat bagi para hadirin.

Dalam acara tersebut, Rhea juga berbicara bersama Barnabas Chua tentang proses kreatif di balik pembuatan video musik. Barnabas mengungkapkan bahwa ia ingin menampilkan sisi Rhea yang lebih dewasa dan kuat. "Saya ingin menonjolkan kepribadian Rhea yang fierce dengan visual yang menggambarkan perjalanannya secara emosional dan kekuatan sebagai perempuan," jelas Barnabas.