HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Diganggu Stalker, Psikis Widika Sidmore Terguncang

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |08:01 WIB
Diganggu Stalker, Psikis Widika Sidmore Terguncang
Diganggu Stalker, Psikis Widika Sidmore Terguncang (Foto: ist)
JAKARTA - Widika Sidmore ungkap kasus stalker di media sosial yang dialami selama dua tahun terakhir. Ia telah melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya setahun yang lalu, dan saat ini laporannya masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian.

Sebagai dampak dari teror yang diterimanya, aktris sekaligus model asal Yogyakarta ini mengaku mengalami paranoid. Ia merasa cemas setiap kali harus pergi ke luar rumah.

“Kenanya di mental saya, jadi sekarang ada gejala paranoid dan have serious anxiety yang sampai merugikan sekali. Saya harus terapi, juga harus was - was kemanapun saya pergi,” jelas Widika.

Diganggu Stalker, Psikis Widika Sidmore Terguncang
Diganggu Stalker, Psikis Widika Sidmore Terguncang

Bintang film ‘Ali Topan’ ini juga menjelaskan bahwa akibat dari kasus tersebut dirinya sering mengunjungi psikolog dan puncaknya ada pada tahun ini. 

“Udah lama, paling ekstrim setahun ini,”  tutur Widika.

Hal ini juga ditegaskan oleh Aris Marasabessy selaku kuasa hukum Widika, yang mengatakan bahwa kasus stalker ini telah mempengaruhi hidup Widika sehingga berharap bisa cepat menangkap pelaku.

“Jujur saja kasus ini menyangkut psikis seseorang, diganggu terus, diteror terus, sehingga besar harapan kasus ini bisa selesai,” ujar Aris.

Bahkan tekanan terhadap mental Widika tersebut membuatnya harus beristirahat dua hari dikarenakan tubuhnya tidak sehat seperti biasanya.

“Baru kemarin dua hari saya bedrest  karena saya gabisa fully function, nggak bisa berpikir dengan jernih, nggak bisa bersosialisasi, karena emang bener bener terpukul banget,” ucap Widika.

Selain masalah pada kesehatan, kasus tersebut juga mempengaruhi dunia kerja Widika. Ia mengaku kontrak kerjanya pernah dibatalkan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi dirinya.

“Yang seharusnya sudah di-booked jadinya nggak jadi, tepatnya di-cancel,” jelas Widika.

Tak hanya dirinya, keluarga serta teman teman Widika juga turut kena imbas dalam  kasus tersebut.

"Awalnya cuma ngata-ngatain saya, jadi ngata-ngatain keluarga saya, ngata-ngatain almarhum ayah saya, ngata-ngatain ibu saya yang sudah tua dan adik saya," ungkap Widika Sidmore.

 

