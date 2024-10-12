Dukung Mitra Brand, Shopee 10.10 Brands Festival Catat Peningkatan Transaksi 7 Kali Lipat di Shopee Mall

Jakarta, Okezone -Masyarakat selalu antusias menunggu setiap rangkaian festival belanja akhir tahun yang dihadirkan Shopee. Kehadiran kampanye Shopee 10.10 Brands Festival ini didedikasikan kepada beragam mitra brand, baik para Penjual di Shopee Mall maupun pelaku usaha lokal.

Sejak berlangsung hingga puncaknya di 10 Oktober kemarin, para mitra brand berupaya mengoptimalkan ragam inovasi yang tersedia sekaligus menghadirkan sejumlah penawaran dan promo menarik bagi konsumen.

Tentunya hal ini menjadi salah satu strategi dalam memperkuat pertumbuhan dan performa bisnis menuju akhir tahun. Hasilnya, pencapaian signifikan yang terlihat di puncak kampanye ialah mitra brand Shopee Mall berhasil mengalami peningkatan transaksi hingga 7 kali lipat dibandingkan hari biasa.

Director of Brand Partnership Shopee Indonesia, Daniel Minardi, mengatakan Shopee meyakini sinergi antara platform dan pelaku usaha dapat berperan penting dalam menghubungkan inovasi mitra brand dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkannya, Shopee senantiasa berinovasi menyediakan berbagai peluang bagi seluruh mitra brand, khususnya pelaku usaha lokal agar semakin unggul berdaya saing di pasar digital.

"Dengan rangkaian inovasi dan promo tematik setiap harinya, pengguna dapat lebih mudah dalam menjangkau dan memenuhi berbagai kebutuhan dengan jaminan produk 100% ORI dan gratis ongkir. Tidak hanya itu, fitur interaktif seperti Shopee Live dan Shopee Video juga dapat memberikan lebih banyak kemudahan dan keuntungan baik untuk penjual maupun pembeli,” ujarnya.