Single No Turning Back, Jadi Era Baru Mezzaluna

JAKARTA - Mezzaluna, atau Jaya Mezzaluna Bungari sempat fokus pada studinya di luar negeri. Namun, kesibukan tersebut tak membuat gadis kelahiran 16 Februari 2001 ini melupakan kecintaannya pada musik.

Memulai bulan Oktober 2024, Mezzaluna siap merilis single keenamnya yang berjudul No Turning Back, sebuah lagu yang ia ciptakan sendiri.

Jarak waktu antara single kelima dan keenam bukan tanpa alasan. Mezzaluna mengaku sedang mencari jati diri baru dalam bermusik.

"Lagu-lagu sebelumnya ditulis dari tahun 2015, saat aku masih remaja. Sekarang, aku sudah banyak berubah. Aku ingin menemukan karakter musik yang lebih sesuai dengan diriku sekarang," jelasnya.

Kali ini, lagu No Turning Back mengangkat tema hubungan yang sudah tak bisa diselamatkan karena salah satu pihak kehilangan minat. Ide ini muncul dari saran labelnya agar menciptakan lagu yang bisa menyentuh banyak orang.

"Cinta dan patah hati adalah pengalaman universal yang pernah dirasakan semua orang," ujar Mezzaluna.

Dalam proses penulisan lagu, ia bekerja sama dengan penulis lagu Lisa, yang awalnya terasa sulit bagi Mezzaluna karena sifatnya yang cenderung individualis. Namun, setelah mencoba, ia mengakui bahwa proses kolaborasi ini ternyata menyenangkan.

Mezzaluna, lulusan Universitas Birmingham jurusan Antropologi dan Ilmu Politik, juga menjelaskan bahwa single keenamnya ini berbeda dari karya-karyanya sebelumnya.

"Kalau dulu aku lebih fokus pada instrumen, sekarang aku lebih menonjolkan vokal. Musik latarnya dibuat lebih sederhana agar suara aku lebih terdengar. Lagu ini juga lebih pendek dari demo awalnya, dengan beberapa bagian lirik yang dipotong atau diubah agar lebih sederhana," jelasnya.

Ketika diminta menggambarkan No Turning Back dalam tiga kata, Mezzaluna memilih "akustik", "dalam", dan "Adele". Lagu ini memang disajikan dalam format akustik dengan vokal yang lebih menonjol, dan menurut Mezzaluna, ada sentuhan yang mengingatkannya pada lagu-lagu Adele, penyanyi yang sangat ia kagumi.