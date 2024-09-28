Berkisah Tentang Cewek Bucin, Duo BESTie Rilis Single Simsalabim Cinta

JAKARTA - Vika Chu dan Rachel yang merupakan seorang model sekaligus TikToker, siap untuk mewarnai industri musik Tanah Air. Keduanya akan meramaikan dunia musik lewat duo bernama BESTie.

Duo BESTie sendiri mengaku sudah siap untuk menyapa masyarakat lewat single perdana mereka berjudul 'Simsalabim Cinta'. Vika Chu pun mengatakan bahwa single perdana BESTie akan bercerita tentang cewek yang bucin alias budak cinta.

"Lagunya tentang bucin pengin ke Amerika sama pasangan. Genrenya dangdut remix," ujarnya saat dihubungi baru-baru ini.

Single 'Simsalabim Cinta' diketahui baru saja dirilis pada 28 September 2024. Bahkan Vika meyakini jika single duetnya bersama Rachel akan disukai serta dinikmati banyak orang.



"Tentu sangat yakin dengan kita bestie dan tim melakukan persiapan yang matang dan berproses pastinya, hal itu pun yang akhirnya membuat BESTie siap berkarya di ranah musik Indonesia. Mohon doa restunya ya," sambungnya.

Terkait terbentuknya BESTie, Vika mengatakan bahwa dirinya memang memiliki hobi bernyanyi. Pertemanannya dengan Rachel yang memiliki hobi sama membuat duo BESTie pun akhirnya terbentuk.