Kondisi Vadel Badjideh Usai Dilaporkan Terkait Kasus Pencabulan Anak Nikita Mirzani

Kondisi Vadel Badjideh Usai Dilaporkan Terkait Kasus Pencabulan Anak Nikita Mirzani (Foto: Ist)

JAKARTA - Konten Kreator TikTok, Vadel Badjideh alias VA dilaporkan terkait kasus dugaan pencabulan anak oleh Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 11 September 2024. Hingga kini, Vadel belum memberikan komentar apapun terkait laporan tersebut.

Kondisi Vadel usai dilaporkan Nikita Mirzani pun diungkap oleh tim kuasa hukumnya, Guy Rangga Boro.

"Kami masih komunikasi tetap biasa kan. Baik-baik saja sampai detik ini ya, Mas Vadel," ujar Guy Rangga Boro.

Guy sendiri menegaskan jika pihaknya belum mau memberikan komentar lebih lanjut soal laporan Nikita Mirzani.

Sebab, meski kasus ini terlanjur viral, nyatanya pihak mereka belum mendapat panggilan resmi dari penyidik untuk diperiksa.

"Ketika ada surat panggilan yang kemudian tertuju kepada Mas Vadel ya baru akan dilakukan upaya lebih lanjut," kata dia.

Guy Rangga menjelaskan jika pihaknya belum ditunjuk secara resmi oleh Vadel untuk menghadapi laporan Nikita Mirzani.

Hanya saja, Vadel baru menunjuknya untuk melakukan klarifikasi atas isu yang beredar luas.

"Sampai sekarang pun, sebenarnya kami pun belum ditunjuk untuk pendampingan. Karena kuasa kami itu pendampingan untuk klarifikasi sama konsultasi awalnya," jelasnya.

Kendati demikian, Guy menegaskan apabila kekasih Lolly itu mendapat panggilan resmi, pihaknya akan bersikap kooperatif.

"Kalau memangnya pun Mas Vadel yang dipanggil nanti, kita menghormati proses hukumnya," pungkasnya.