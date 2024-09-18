6 Artis Senior yang Divonis Mengidap Stroke

JAKARTA – Artis senior yang divonis mengidap stroke. Menuai popularitas di dunia hiburan nyatanya tak menjamin para artis senior ini memiliki masa tua yang menyenangkan dan sejahtera.

Beberapa dari mereka, justru harus dan pernah berjuang melawan penyakit stroke yang mereka idap selama bertahun-tahun. Beberapa justru menyerah dan tutup usia akibat penyakit tersebut.

1.Tukul Arwana

Artis Senior yang Divonis Mengidap Stroke. (Foto: Tukul Arwana/Instagram/@eghaprayudi)

Presenter senior Tukul Arwana mengidap penyakit stroke setelah mengalami pendarahan otak pada akhir tahun 2021. Akibat kondisi tersebut, tubuhnya nyaris lumpuh total sehingga harus menjalani perawatan intensif. Saat ini, kondisi sang presenter sudah menunjukkan perkembangan positif.

2.Mat Solar

Artis Senior yang Divonis Mengidap Stroke. (Foto: Mat Solar/YouTube/Latief Sitepu)

Bintang sinetron Tukang Bubur Naik Haji, Mat Solar divonis terkena stroke, sejak tahun 2017. Akibat penyakit tersebut, dia menjadi sulit melihat dan berbicara. Hingga kini, aktor Bajaj Bajuri itu masih menjalani perawatan intensif untuk sembuh dari stroke.

3.Robby Tumewu

Artis Senior yang Divonis Mengidap Stroke. (Foto: Mendiang Robby Tumewu/Instagram)

Artis senior yang divonis mengidap stroke selanjutnya adalah Robby Tumewu. Aktor sekaligus perancang busana itu divonis mengidap stroke pada 2010. Setelah 9 tahun berusaha sembuh dari pernyakitnya, aktor Janji Joni itu tutup usia pada 14 Januari 2019.

4.Harry Pantja

Artis Senior yang Divonis Mengidap Stroke. (Foto: Harry Pantja/YouTube)

Aktor senior yang terkenal dengan kepala plontosnya ini pernah tiga kali mengalami serangan stroke. Dia pertama kali mengidap stroke pada 2016 yang membuatnya sempat tidak bisa berjalan. Namun kini, kondisi pria 57 tahun tersebut semakin membaik dibandingkan saat awal terserang stroke.