Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Digugat Hotel Rp10 Miliar, Mandala Shoji Khawatirkan Keselamatan Keluarga

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |16:27 WIB
Digugat Hotel Rp10 Miliar, Mandala Shoji Khawatirkan Keselamatan Keluarga
Digugat Hotel Rp10 Miliar, Mandala Shoji Khawatirkan Keselamatan Keluarga (Foto: IG Mandala)
A
A
A

JAKARTA - Mandala Shoji dituntut senilai Rp10 miliar oleh pihak hotel bintang 4 di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Kalimantan Barat. Dia pun akan menjalani sidang lanjutan pada Kamis (19/9/2024) mendatang dalam agenda keterangan saksi ahli.

Dalam sidang itu, suami Marida Deanova berencana mendatangkan saksi ahli dari bidang perhotelan. Dia berharap, keterangan saksi pada sidang mendatang bisa menjadi edukasi tersendiri bagi dunia perhotelan di Indonesia.

Digugat Hotel Rp10 Miliar, Mandala Shoji Khawatirkan Keselamatan Keluarga
Digugat Hotel Rp10 Miliar, Mandala Shoji Khawatirkan Keselamatan Keluarga

"Besok sidang di sana menghadirkan saksi ahli dari hotel, menghadirkan saksi ahli dari ahli hotel dari akademi biasa dia pengalaman GM, Presiden Direktur di sebuah hotel," ucap Mandala Shoji kepada wartawan di Kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2024).

"Kita hadirkan supaya dikasih pelajaran bagaimana hospitality yang bener," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, presenter kenamaan itu juga menanggapi dugaan teror yang dialami keluarganya dari sejumlah buzzer.

Akan tetapi, Mandala tidak menjelaskan secara gamblang dugaan teror yang menimpanya itu.

"Ini banyak pressure buat kami ya, minta doa teman-temen bantu kami. Karena buzzer mereka mulai bekerja di sini," kata dia.

"Buzzer-buzzer sudah kelihatan menyudutkan kami dan teman-temen kami, minta tolong bantuannya," imbuhnya.

Kendati demikian, pria 41 tahun itu tak ingin menuduh pihak manapun terkait dugaan teror teesebut.

Hanya saja, dia mengaku sangat mengkhawatirkan keselamatan keluarganya ditengah proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Kalimantan Barat.

"Saya nggak tau siapa yang nekan ya namanya kita nggak boleh menuduh, yang pasti itu tekanan buat kami juga agar kami lebih hati-hati," ucapnya.

"Minta doanya buat masyarakat Indonesia buat konsumen yang pernah menginap di hotel dan juga buat para pejabat tolong bantu kami," imbuh Mandala Shoji.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/33/3192111//nikita_mirzani-n6Ae_large.jpg
Kaleidoskop 2025: Review Skincare Berujung Penjara untuk Nikita Mirzani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/33/3192079//inara_rusli_dan_insanul_fahmi-f9LB_large.jpg
Inara Rusli dan Insanul Fahmi Jalani Pemeriksaan Kasus Perzinaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/65/3192013//maria_selena-hU59_large.jpg
5 Artis Cantik yang Ternyata Lulusan ITB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/33/3191969//deddy_corbuzier-kJU0_large.jpg
Sudah Mualaf, Deddy Corbuzier Tetap Temani Azka Rayakan Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/33/3191935//insanul_fahmi-5LbF_large.jpg
Insanul Fahmi Curiga Video CCTV 2 Jam Inara Rusli Diperjualbelikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/33/3191926//aura_kasih-MECP_large.jpg
10 Pria Pernah Dekat dengan Aura Kasih sebelum Diisukan Jadi Wanita Simpanan RK
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement