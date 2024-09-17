Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata Listy Chan, Gamer yang Jadi Mualaf

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |19:00 WIB
Biodata Listy Chan, Gamer yang Jadi Mualaf
Biodata Listy Chan, Gamer yang Jadi Mualaf (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTAListy Chan membagikan kabar dirinya resmi menjadi seorang mualaf. Kabar ini dibagikan oleh pentolan EVOS Esports tersebut melalui unggahan Instagram pribadi @listychanpokemon. 

Dalam video yang dibagikan, Listy yang mengenakan jilbab, tampak duduk bersimpuh di dalam masjid. Di hadapannya duduk seorang pria yang diduga akan membimbingnya mengucapkan kalimat syahadat. Mereka duduk berhadapan dengan dibatasi oleh sebuah meja.

Sayangnya tak terdengar apa yang diucapkan Listy saat duduk berhadapan dengan pria tersebut. Keterangan unggahannya pun semakin memperkuat sinyal bahwa dirinya telah memeluk agama Islam. 

Biodata Listy Chan, Gamer yang Jadi Mualaf

"Bismillah login" tulis Listy Chan dalam keterangan unggahan akun @listychanpokemon, dikutip Selasa (17/9/2024). 

Biodata Listy Chan

Listy Chan merupakan nama panggung dari gamer bernama asli Listyani. Listy Chan berasal dari Singkawang, Kalimantan Barat yang lahir pada 29 April 1997. Dia sempat menempuh pendidikan di Universitas Tarumanegara sebelum memutuskan berhenti untuk fokus menjadi gamer.

Listy Chan terjun ke dunia eSport sejak berkenalan dengan Gustian atau Reckt, salah satu rekan kuliahnya di Universitas Tarumanegara.

Listy dan Rekt sempat menjalin hubungan asmara hingga akhirnya membawa Listy masuk ke dalam tim eSport profesional bernama EVOS.  

Listy Chan juga pernah menjadi manajer untuk Tim Bigetron pada MPL Season 1. Listy Chan juga sempat  direkrut untuk menjadi brand ambassador COC Komputer dan Thanos Auction.

Ditengah kariernya yang cemerlang, pada 2020 lalu, Listy Chan terjerat skandal dengan Ericko Lim.  Listy Chan disebut-sebut menjadi orang ketiga dalam hubungan Jessica Jane dengan YouTuber Ericko Lim. Imbasnya, COC Komputer dan Thanos Auction memutuskan kontrak dengannya. Bahkan Listy Chan juga dipecat dari tim EVOS.

Kendati demikian, karier Listy Chan di dunia eSports tak berhenti sampai di situ saja. Listy saat ini dipercaya sebagai BA HELL2WORLD.ID dan BAGUSCOINS, serta jadi official streamer untuk RO AgeOF.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/65/3192013//maria_selena-hU59_large.jpg
5 Artis Cantik yang Ternyata Lulusan ITB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/33/3191969//deddy_corbuzier-kJU0_large.jpg
Sudah Mualaf, Deddy Corbuzier Tetap Temani Azka Rayakan Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/33/3191935//insanul_fahmi-5LbF_large.jpg
Insanul Fahmi Curiga Video CCTV 2 Jam Inara Rusli Diperjualbelikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/33/3191926//aura_kasih-MECP_large.jpg
10 Pria Pernah Dekat dengan Aura Kasih sebelum Diisukan Jadi Wanita Simpanan RK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/482/3191916//vidi-IjX9_large.jpg
Cerita Vidi Aldiano 6 Tahun Berjuang Melawan Kanker: Aku Belajar soal Keikhlasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/33/3191820//justin_hubner-oQVw_large.jpg
Dilamar Justin Hubner, Jennifer Coppen: My Dream Proposal
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement