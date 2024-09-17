Biodata Listy Chan, Gamer yang Jadi Mualaf

JAKARTA - Listy Chan membagikan kabar dirinya resmi menjadi seorang mualaf. Kabar ini dibagikan oleh pentolan EVOS Esports tersebut melalui unggahan Instagram pribadi @listychanpokemon.

Dalam video yang dibagikan, Listy yang mengenakan jilbab, tampak duduk bersimpuh di dalam masjid. Di hadapannya duduk seorang pria yang diduga akan membimbingnya mengucapkan kalimat syahadat. Mereka duduk berhadapan dengan dibatasi oleh sebuah meja.

Sayangnya tak terdengar apa yang diucapkan Listy saat duduk berhadapan dengan pria tersebut. Keterangan unggahannya pun semakin memperkuat sinyal bahwa dirinya telah memeluk agama Islam.

"Bismillah login" tulis Listy Chan dalam keterangan unggahan akun @listychanpokemon, dikutip Selasa (17/9/2024).

Biodata Listy Chan

Listy Chan merupakan nama panggung dari gamer bernama asli Listyani. Listy Chan berasal dari Singkawang, Kalimantan Barat yang lahir pada 29 April 1997. Dia sempat menempuh pendidikan di Universitas Tarumanegara sebelum memutuskan berhenti untuk fokus menjadi gamer.

Listy Chan terjun ke dunia eSport sejak berkenalan dengan Gustian atau Reckt, salah satu rekan kuliahnya di Universitas Tarumanegara.

Listy dan Rekt sempat menjalin hubungan asmara hingga akhirnya membawa Listy masuk ke dalam tim eSport profesional bernama EVOS.

Listy Chan juga pernah menjadi manajer untuk Tim Bigetron pada MPL Season 1. Listy Chan juga sempat direkrut untuk menjadi brand ambassador COC Komputer dan Thanos Auction.

Ditengah kariernya yang cemerlang, pada 2020 lalu, Listy Chan terjerat skandal dengan Ericko Lim. Listy Chan disebut-sebut menjadi orang ketiga dalam hubungan Jessica Jane dengan YouTuber Ericko Lim. Imbasnya, COC Komputer dan Thanos Auction memutuskan kontrak dengannya. Bahkan Listy Chan juga dipecat dari tim EVOS.

Kendati demikian, karier Listy Chan di dunia eSports tak berhenti sampai di situ saja. Listy saat ini dipercaya sebagai BA HELL2WORLD.ID dan BAGUSCOINS, serta jadi official streamer untuk RO AgeOF.