HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Baim Alkatiri Terima Transferan dari Ayah usai Viral: Tapi Kurang Banget

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |16:30 WIB
Baim Alkatiri Terima Transferan dari Ayah usai Viral: Tapi Kurang Banget
Baim Cilik Terima Transferan dari Ayah usai Viral: Tapi Kurang Banget (Foto: IG Baim)
A
A
A

JAKARTA - Baim Alkatiri mengungkapkan akhirnya sang ayah Halil Fuad Alkatiri mentransfer uang, setelah viral.

Sebelumnya, Baim Cilik membongkar tabiat sang ayah yang menikmati uang hasil kerja kerasnya selama ini sebesar Rp32 miliar. Bahkan Baim Cilik juga mengaku tidak dibiayai oleh sang ayah.

"Setelah podcast kemarin keluar, yang viral kemarin, ayah aku menghubungi ibu sambungku sama adik-adikku. Dia akhirnya transfer duit," ujar Baim Cilik dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Sabtu (14/9/2024).

Baim Alkatiri
Baim Alkatiri

Sayangnya, uang yang diberikan oleh sang ayah itu masih kurang banyak. Kendati begitu, Baim berusaha mensyukuri niat baik sang ayah.

"Walaupun kurang banget, at least ada itikad baiknya. Tapi kenapa harus kayak gini dulu," kata Baim Cilik menyayangkan.

Remaja 19 tahun itu, berharap sang ayah segera menghubunginya secara langsung. Jika tidak Baim Cilik bakal terus membuka aib-aib sang ayah.

"Mungkin dalam waktu dekat dia ngehubungin aku. Aku nggak tahu kan, we never know ya dia kayak gimana. Selama dia nggak ada bentuk pertanggungjawaban dia ke aku, aku bakal tetap buka mulut," tegas Baim Cilik.

 

Halaman:
1 2
