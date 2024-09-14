Foto Bareng Pratama Arhan, Wajah Thariq Halilintar Diledek Netizen

, Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |16:01 WIB

JAKARTA - Wajah Thariq Halilintar ramai jadi bahan ledekan netizen saat foto bareng pesepakbola Pratama Arhan.

Lewat akun Instagram pribadinya, Thariq Halilintar membagikan beberapa potret dirinya bersama Pratama Arhan saat sesi pemotretan.

Dalam foto tersebut, keduanya kompak memakai setelan formal berupa kemeja putih, dasi kupu-kupu, blazer hitam, celana hitam, dan derby shoes.

"Ada yang bisa nebak lagi bikin apa?" tulis Thariq Halilintar di Instagram @thariqhalilintar.

Adik Atta Halilintar itu sengaja mematikan kolom komentar untuk unggahannya tersebut. Namun potret Thariq Halilintar dan Pratama Arhan pun dibagikan ulang oleh akun gosip @lambe_danu.

Di kolom komentar, banyak yang menilai bahwa wajah suami Aaliyah Massaid itu terlihat terlalu putih, sangking tebalnya bedak yang digunakan.

"Yaudah si tema nya emg manusia silver," celetuk akun @__hi***.

"Sebelah Arhan udah kayak bayi tua yang dibedakin abis mandi, jadi abu-abu glossy gitu," kata @aga***.

"Thor bedak nya keputihan pake no berapa sii," ejek @evh***.

"Bedak lu tebel bat Thoriq," tambah @asf***.