JAKARTA - Jasmine Nadya ternyata memiliki hobi menarik di luar aktivitas musiknya, yaitu fotografi dengan kamera analog. Dalam akun Instagram alternatifnya, @sitrusapel, Jasmine memamerkan hasil jepretan yang diambil dengan kamera film. Layaknya banyak generasi Z yang tertarik pada seni visual yang estetik, Jasmine juga menunjukkan sisi seni yang kuat melalui hobinya ini.

Jasmine mulai tertarik menggunakan kamera film ketika melihat teman-teman SMP-nya memainkan kamera analog. Ia merasa proses ini sangat menyenangkan. "Jadi suka sama hasilnya, kalau foto pakai film rasanya beda. Ada esensi tersendiri untuk foto yang harus nyuci film," ujarnya. Beberapa hasil fotonya diunggah ke akun pribadinya, namun sebagian besar dipamerkan di akun @sitrusapel sebagai galeri foto online yang bisa dinikmati oleh banyak orang.

Meski hobi ini memberi kepuasan tersendiri, Jasmine tidak berencana menekuni fotografi lebih serius. Menurutnya, kamera film hanya digunakan sesekali untuk mengabadikan momen-momen indah dalam bentuk yang berbeda.

Bagi sebagian orang yang hobi fotografi dengan kamera film, beberapa memilih untuk mengabadikan momen spesial, sementara yang lain menangkap gambar secara acak. Jasmine mengaku bahwa kedua tipe ini mencerminkan dirinya. Ada kalanya ia mengambil foto untuk mengenang suatu peristiwa, dan ada saat-saat di mana ia hanya ingin mengabadikan momen tanpa alasan tertentu.

Di tengah hobinya, Jasmine tetap produktif dalam dunia musik. Ia merilis lagu "Favorite Art" pada 25 April lalu, dan baru-baru ini mengunggah foto saat rekaman di studio, yang memberi petunjuk bahwa ia akan segera merilis lagu baru.

