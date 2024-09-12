Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Roy Kiyoshi Akui Terima Bayaran Fantastis dari Konsultasi Spiritual

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |18:10 WIB
Roy Kiyoshi Akui Terima Bayaran Fantastis dari Konsultasi Spiritual
Roy Kiyoshi Akui Terima Bayaran Fantastis dari Konsultasi Spiritual. (Foto: YouTube/@robbypurbaofficial)
A
A
A

JAKARTA - Roy Kiyoshi mendapat bayaran fantastis untuk jasa konsultasi spiritual. Meski enggan menyebut angka, namun dia menyebut mematok bayaran per jam. 

Konsultasi spiritual, menurut Roy, dilakukannya melalui media seperti kartu tarot dan pertemuan tatap muka. Dalam pertemuan itu, dia biasanya akan memberikan pandangan dan masukan atas permasalahan yang sedang dihadapi kliennya.

Orang-orang yang menemuinya, datang dari berbagai latar belakang dari pejabat, artis (penyanyi dangdut), hingga para istri yang curiga suaminya berselingkuh. Beberapa kliennya juga datang dengan masalah seperti susuk, santet, atau pesugihan. 

Roy Kiyoshi Akui Terima Bayaran Fantastis dari Konsultasi Spiritual. (Foto: YouTube/@robbypourbaofficial)
Roy Kiyoshi Akui Terima Bayaran Fantastis dari Konsultasi Spiritual. (Foto: YouTube/@robbypourbaofficial)

Dalam podcast bersama Robby Purba, Roy Kiyoshi juga membagikan kisah di balik kegagalannya menjalani operasi plastik pada 2018. Dia mengaku, menyesali keputusannya menjalani oplas.

Meski bergelut di dunia supranatural, namun Roy blakblakan mengaku, takut pada pocong. Ketakutan itu terjadi setelah dia mengalami sebuah peristiwa menakutkan yang membuatnya cukup trauma. 

Roy Kiyoshi juga mengaku, kerap mengalami peristiwa supranatural di rumahnya yang dipenuhi koleksi boneka tersebut. Cerita lebih lanjut tentang pria indigo ini bisa Anda tonton di podcast YouTube @robbypurbaofficial.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/33/3061651/roy_kiyoshi_kiyoshi_beberkan_tips_sederhana_untuk_ubah_aura_gelap-tHE8_large.jpg
Roy Kiyoshi Beberkan Tips Sederhana untuk Ubah Aura Gelap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/33/3042938/ternyata_roy_kiyoshi_pernah_ramal_perceraian_nisya_ahmad_4_tahun_silam-57gA_large.jpg
Ternyata, Roy Kiyoshi Pernah Ramal Perceraian Nisya Ahmad 4 Tahun Silam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/14/620/2213871/roy-kiyoshi-curhat-banyak-makhluk-halus-di-penjara-i9NraRL7ZM.jpg
Roy Kiyoshi Curhat Banyak Makhluk Halus di Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191122//shin_min_ah-CJgs_large.JPG
Menikah, Kim Woo Bin dan Shin Min Ah Donasi Rp3,3 Miliar untuk Layanan Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/33/3191024//ade_tya-v2iq_large.jpg
Ade Tya Bongkar Isi Chat dengan Ari Lasso yang Buat Dearly Djoshua Salah Paham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/33/3190961//ricky_harun_dan_herfiza_novianti-r6Ao_large.jpg
Ternyata, Herfiza Novianti Sempat Menolak Ricky Harun di Awal Perkenalan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement