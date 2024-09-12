Roy Kiyoshi Akui Terima Bayaran Fantastis dari Konsultasi Spiritual

JAKARTA - Roy Kiyoshi mendapat bayaran fantastis untuk jasa konsultasi spiritual. Meski enggan menyebut angka, namun dia menyebut mematok bayaran per jam.

Konsultasi spiritual, menurut Roy, dilakukannya melalui media seperti kartu tarot dan pertemuan tatap muka. Dalam pertemuan itu, dia biasanya akan memberikan pandangan dan masukan atas permasalahan yang sedang dihadapi kliennya.

Orang-orang yang menemuinya, datang dari berbagai latar belakang dari pejabat, artis (penyanyi dangdut), hingga para istri yang curiga suaminya berselingkuh. Beberapa kliennya juga datang dengan masalah seperti susuk, santet, atau pesugihan.

Roy Kiyoshi Akui Terima Bayaran Fantastis dari Konsultasi Spiritual. (Foto: YouTube/@robbypourbaofficial)

Dalam podcast bersama Robby Purba, Roy Kiyoshi juga membagikan kisah di balik kegagalannya menjalani operasi plastik pada 2018. Dia mengaku, menyesali keputusannya menjalani oplas.

Meski bergelut di dunia supranatural, namun Roy blakblakan mengaku, takut pada pocong. Ketakutan itu terjadi setelah dia mengalami sebuah peristiwa menakutkan yang membuatnya cukup trauma.

Roy Kiyoshi juga mengaku, kerap mengalami peristiwa supranatural di rumahnya yang dipenuhi koleksi boneka tersebut. Cerita lebih lanjut tentang pria indigo ini bisa Anda tonton di podcast YouTube @robbypurbaofficial.*

(SIS)